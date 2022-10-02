Томские ученые помогли доказать пользу малых доз алкоголя

Малые дозы алкоголя подавляют стресс и повышают адаптацию, превышение же определенных лимитов нивелирует этот положительный эффект и оказывает токсичное влияние на организм. К такому выводу пришла международная группа исследователей GBD Collaborator Network, в состав которой вошли ученые Томского политехнического университета, специалисты НИИ психического здоровья Томского НИМЦ и Института медико-биологических проблем РАН. Результаты этой работы опубликованы в журнале The Lancet, сообщили в пресс-службе ТПУ.

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«Уникальность нашего популяционного анализа в том, что мы впервые так масштабно проанализировали данные по всему миру, представив не только однозначные риски употребления алкоголя, но и потенциально положительные механизмы», — рассказал доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Плотников.

Исследования проводились в 21 регионе и 204 странах по всему миру. Были проанализированы открытые статистические данные с 1990 по 2020 годы по заболеваемости и смертности от алкоголя людей в возрасте от 15 до 95 лет. В качестве условной единицы измерения в исследовании был взят «дринк» (10 гр этанола). Результаты анализа показали, что зависимость уровня рисков при употреблении алкоголя имеет J-образную форму. Это значит, что малые дозы спиртного могут приводить к некоторому улучшению показателей здоровья, но с ограничениями по возрасту.

«Отдельные данные, объясняющие положительное влияние алкоголя на человека, были. Мы впервые, изучив такой большой срез данных в мировом масштабе, предложили механизмы, которые могли бы объяснить такое необычное явление. Стоит понимать, что речь идет про действительно малые дозы, то есть до 10 грамм этанола или до 1 "дринка", их превышение приводит к драматическому повышению рисков для здоровья», — пояснил Плотников.

Он уточнил, что положительное воздействие алкоголя может реализовываться через высшую нервную деятельность: в малых дозах он может снимать уровень стресса и тревожности, которые являются фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний. В этом случае его токсичность нивелируется положительным эффектом, оказываемым на центральную нервную систему.

Ученые объяснили J-зависимость также горметическим эффектом. Он основан на том, что любое потенциально вредное воздействие имеет определенные лимиты и, если они не превышены, внутренние резервы организма, реагируя на него, повышают адаптацию.