В Дании сообщили о полном прекращении утечки газа из «Северных потоков»

Компания Nord Stream AG сообщила Датскому энергетическому агентству, в территориальной зоне которого 26 сентября произошло повреждение трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», что давление в первом газопроводе стабилизировалось. Накануне агентство сделало аналогичное заявление о прекращении утечки и стабилизации давления на «Северном потоке — 2». Первый вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что возможности восстановить инфраструктуру «Северных потоков» будут найдены.

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«Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах Nord Stream 1 достигнуто стабильное давление. Это указывает на то, что выброс газа из двух последних утечек также завершен», — говорится в заявлении Датского энергетического агентства.

В эфире телеканала «Россия 1» Александр Новак заявил, что таких аварий еще не было, однако для восстановления инфраструктуры технические возможности имеются.

«Мы на сегодняшний день исходим из того, что нужно в первую очередь разобраться в том, кто это сделал, и мы уверены, что в этом заинтересованы определенные ранее высказывающие позиции страны. И США, и Украина, и Польша в свое время говорили о том, что эта инфраструктура не будет работать, они все сделают для этого, поэтому, конечно, в этом надо серьезно разобраться», — добавил вице-премьер.

26 сентября на нитках «Северных потоков» были обнаружены утечки. В то время, по словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, в трубопроводах находилось около 800 млн кубометров газа — потребление Дании за три месяца. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о произошедшем ЧП. Датские власти сообщили о взрывах не техногенного характера на месте утечек.

