Акции дня: бумаги металлургов в тренде

Российский фондовый рынок рос по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 20 октября. Заметнее всего дорожали акции металлургических компаний, среди которых были бумаги ММК (+4,72% до 27,93 рублей за штуку), НЛМК (+4,22% до 88,88 рублей за штуку), «Северстали» (+4,16% до 681 рубля за штуку).

Как отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев, лучше рынка в четверг выглядели акции компаний металлургического сектора, а также финансового и нефтегазового направлений, приводит его слова агентство «Интерфакс». По мнению экспертов, котировки росли на фоне улучшения настроений на внешних фондовых и сырьевых площадках - подорожали нефть и металлы.

Для ММК дополнительным фактором роста стала отчетности по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2022 года. Выплавка чугуна выросла на 13,1% к уровню прошлого квартала и составила 2 336 тыс. тонн, объем выплавки стали снизился на 3,3% до 2 796 тыс. тонн по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Продажи металлопродукции по группе ММК выросли на 17,4% к уровню квартала прошлого года до 2 773 тыс. тонн.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +2,38% до 2025,51 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,10% до 1041,56 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:23 мск составила 92,36 долларов за баррель (-0,05%). Российская валюта укреплялась – 61,4 руб. за доллар.