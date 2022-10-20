Банк Японии заподозрили в скрытых интервенциях против доллара

Японская валюта в четверг впервые с августа 1990 года упала ниже ключевого уровня 150 иен за доллар. Однако, достигнув отметки 150,9 пара, USD/JPY менее чем за минуту откатилась до 149,63.

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Это вновь вызвало на рынке слухи о том, что Минфин и Банк Японии проводят скрытые интервенции на ключевых уровнях. Ранее в октябре подобные краткосрочные падения после достижения новых максимумов долларом против иены уже фиксировались дважды.

Официально японские финансовые власти факт интервенций в этих случаях не признавали. Но уровень 150 считается особенно психологически важным и мнение о том, что они будут пытаться защищать его, широко распространено.

В четверг замминистра финансов Японии Масато Канда, отвечающий за валютную политику, заявил, что не будет комментировать вопросы о том, проводилась ли в четверг валютная интервенция. Одновременно он сказал журналистам, что власти «всегда готовы принять необходимые меры, поскольку чрезмерная волатильность становится все более неприемлемой».

Иена падает из-за растущей разницы ставок в Японии и остальном мире. Но управляющий Банка Японии Харухико Курода неоднократно исключал возможность их повышения в стране.

В четверг Банк Японии активизировал усилия по защите доходности облигаций на нулевом уровне, проведя экстренную покупку облигаций. Перед этим доходность 10-летних государственных облигаций Японии второй день подряд превышала неявно установленный властями предел в 0,25%.