Дефицит бюджета покроют за счет средств ФНБ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение о направлении 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование расходов федерального бюджета. Документ опубликован на портале правовой информации.

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«Средства будут направлены Минфином и пойдут, в том числе, на исполнение в полном объеме социальных обязательства перед гражданами, а также на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам», — сообщили в пресс-службе правительства.

Там также уточнили, что право использовать средства ФНБ в текущем году на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета предусмотрено федеральным законодательством.

По данным Минфина, объем ФНБ на 1 октября составил 10,79 трлн рублей или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Месяцем ранее он насчитывал 11,87 трлн рублей, или 8,9% ВВП.

