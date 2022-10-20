Дизельный кризис приобретает угрожающие масштабы

Как обычно, больше всего говорят и беспокоятся о нефти. Однако агентство Bloomberg считает, что сейчас больше тревог должен вызывать другой дефицит – дефицит дизельного топлива, который усиливается с каждым днем.

Запасы дизеля и других видов топлива на планете снижаются уже довольно долго и пока не видно признаков, что эта тенденция в ближайшем будущем может измениться. С другой стороны, спрос на дизельное топливо неуклонно растет так же, как постоянно увеличивается разрыв между спросом и предложением.

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Ситуация с дизелем приобрела такие угрожающие масштабы, что американские покупатели начали перехватывать корабли с дизельным топливом, которые предназначались для отправки в Европу, так же, как это делают сами европейцы с газовозами, везущими сжиженный газ в азиатские страны. По данным Reuters, как минимум три танкера с дизелем в трюмах, направлявшиеся с Ближнего Востока в Европу, в первой половине октября изменили курс и сейчас плывут в Америку. По прогнозам многих экономистов, конкуренция за дизель будет усиливаться с каждым днем.

Главной причиной дефицита дизеля является разрыв между мощностями нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и спросом на него. Во время пандемии множество НПЗ закрылись. Причем, больше всего их закрылось в США. В этом виновата даже не столько пандемия, сколько ожидание обвала спроса на топливо по мере стремительного роста популярности электромобилей. И хотя прогнозируемый взрывной рост популярности электромобилей еще не произошел, НПЗ уже закрылись. Между тем, спрос на дизельное топливо пока и не думает падать. В Европе к этим причинам можно добавить свои нюансы, например, 4-недельную забастовку работников НПЗ во Франции. Она резко усилила дефицит этого и всех других видов топлива не только во Франции, но и на всем континенте. К тому же, скоро многие НПЗ будут закрыты на плановые профилактические работы.

Европейцы сейчас покупают много дизеля у… России, но в феврале 2023 года вступит в силу европейское эмбарго на российские продукты переработки нефти, включая, естественно, и дизельное топливо, так что через три месяца ситуация станет еще хуже.

Трейдеры, со своей стороны, подчеркивают, что при нынешней ситуации на рынках у них нет особых стимулов строить новые хранилища для дизеля, потому что цены на его поставку в близком будущем сейчас очень низкие. Не удивительно, что ни нефтепереработчики, ни трейдеры сейчас не видят большого смысла и в хранении дизельного топлива.

В США запасы дистиллятов снизились до 106 млн баррелей, минимума с 1982 года, года, когда начали фиксировать их запасы. В Старом Свете ситуация несколько лучше, там их в хранилищах на конец сентября было 360 млн баррелей. Это минимальные запасы за последние 15 лет.

Американцы поставляли много дизеля в Европу, где бушует энергетический кризис, но сейчас времена меняются. Причем, не только потому что танкеры вместо того, чтобы идти в Европу, меняют курс и направляются в США. Американские нефтепереработчики со дня на день ждут запрета на экспорт дизеля и других видов топлива. Против него, кстати, выступают главы Американского института нефти (API) и Американских производителей топлива и нефтехимии.