Эк-глава израильской спецслужбы «Натив» рассказал, как генерал Суровикин изменит ход спецоперации

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми высоко оценил назначение генерала Сергея Суровикина командующим силами специальной военной операции.

Как подчеркнул экс-глава спецслужбы «Натив», у Суровикина есть единые штаб, планирование, координация, а также определённая последовательность действий, передаёт ИА SM News.

«Это позволяет рассчитывать, что ситуации, когда российская армия не успевает среагировать на происшествие на каком-то участке фронта, просто больше не случится, – подчеркнул Кедми. – Если командование эффективное, то такого нет».

При этом ветеран израильской разведки уверен, что опыт Суровикина поможет ему оперативно принимать грамотные решения в любых ситуациях, а этом, по мнению Кедми, принесёт ВС РФ успех на поле боя.

Как ранее писал «Эксперт», Кедми обратил внимание на тот факт, что что НАТО ощущает бессилие перед Россией и очень боится прямого конфликта с нашей страной. По его словам, чем больше кричит НАТО, тем больше оно пытается прикрыть своё бессилие и страх быть напрямую втянутыми в то, что сейчас происходит на Украине конфликт, передаёт Общественная служба новостей.

