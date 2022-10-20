Франк vs доллар: упорные бои в отступлении

Национальный банк Швейцарии повысил процентную ставку на 75 б.п., до 0,5% в сентябре, подняв стоимость заимствований на положительную территорию впервые с 2011 года. Но последние статистические данные фиксируют годовой рост цен на 3,3% в сентябре, что ниже ожиданий на уровне 3,5%, а значит дает возможность ШНБ не слишком спешить с ужесточением монетарной политики. В то же время Федеральная резервная система США уже повысила ставку по федеральным фондам до 3,25%, самого высокого уровня с 2008 года, а более высокая, чем ожидалось, инфляция вынуждает Федрезерв и дальше следовать ястребиной политике. И такая ситуация продолжит оказывать давление на курс швейцарского франка.

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Франк снижается, но меньше других

В последние два месяца швейцарский франк снижается вслед за другими валютами на фоне роста доллара, который периодически обновляет 20-летние вершины к корзине ключевых валют (индекс доллара), отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Эта тенденция обусловлена, по его словам, продолжением агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС для борьбы с высокой инфляцией.



В результате франк обновил на прошлой неделе трехлетний минимум к доллару, установленный в мае. Тем не менее, указывает аналитик, швейцарская валюта понесла меньшие потери, чем многие другие (в том числе евро), и это несмотря на то, что дополнительное давление на франк оказало усиление энергетического кризиса в ЕС, связанного с ограничением поставок газа из России. Правда, в последние недели этот фактор отчасти утратил актуальность на фоне приближения 100-процентной заполненности газовых хранилищ региона. Это вызвало более чем трехкратное снижение цен на газ от полугодовых вершин, достигнутых в конце августа.

На краткосрочном горизонте, полагает Дмитрий Бабин, пара USD/CHF может проверить на прочность поддержку 0,992. В более долгосрочном плане вероятно возвращение пары в район полугодового минимум 0,937 на фоне вероятного ухудшения ситуации в мировой экономике. В результате инвесторы будут стремиться в защитные инструменты, одним из главных среди которых является швейцарский франк.

Американец силен, но и швейцарец не лыком шит

Швейцарский франк в последние дни достиг наконец давно ожидавшегося паритета с долларом, который неуклонно поднимается к швейцарцу с середины сентября, с отметок 0,95, констатирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. И теперь, отмечает эксперт, франк снова может «гордиться» равенством с европейской валютой. Но достигнув такого принципиального технического и психологического уровня, пара USD/CHF остановилась, не в силах пока идти дальше. Вот и четверг показывает лишь небольшое движение в очень узком диапазоне 1,004-1,006. И дело не только в «круглом» уровне, но еще и в том, что факторы динамики пары сейчас достаточно сбалансированы, поясняет Гойхман.

Да, доллар растёт в последние месяцы, сметая на своём пути все валюты, из-за бескомпромиссной жёсткости ФРС США, которая весьма резко поднимает процентные ставки в борьбе с инфляцией. Вот и к заседанию 2 ноября фьючерсы на ставку показывают, что 94% инвесторов ждут её повышения сразу до 4% с нынешних 3,25%. А ведь ещё на прошлой неделе таких было лишь 82%. В этом, уверен аналитик, одна из главных причин и увеличения доходности американских гособлигаций-трежериз. Для «десятилеток» она поднялась к 20 октября до 4,2% с 3,6% только с начала текущего месяца. Привлекательность доллара связана ещё и с его репутацией «защитного» актива, пользующегося сейчас спросом из-за вероятной близкой рецессии в ведущих странах, прежде всего, в Европе.

Однако и франк не лыком шит, говорит Гойхман. Экономика Швейцарии достаточно стабильна по сравнению с еврозоной и даже с самими США. Темпы роста ВВП у неё составляют 2,8% против 1,8% в Штатах. Инфляция – 3,3% против 8,2% соответственно, а безработица – 1,9% к 3,5%. Поэтому если, например, евро к доллару на минимумах за два десятилетия, а фунт недавно проваливался и вовсе до исторических минимумов, то франк чувствует себя достаточно уверенно.

До конца текущей недели не предполагаются значимые события или выход принципиальной статистики. Поэтому вероятно пребывание USD/CHF в ближайшие дни в районе достигнутых высот или даже некоторая коррекция при закрытии недели в пятницу. Но в дальнейшем в перспективе нескольких месяцев возможно продолжение триумфального шествия доллара, поскольку жёсткость ФРС будет только нарастать, и ставка её может даже превысить 5%. Да и геополитическая и экономическая напряжённость не перестанет эскалировать. В случае закрепления котировок франка к доллару выше сакраментального 1:1, полагает Марк Гойхман, они могут подниматься постепенно дальше к техническим целям 1,020-1,025 – максимумам 2019 года.