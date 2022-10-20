Глава «Роскосмоса» призвал нарастить производство спутников в РФ до одного аппарата в день

Российская космическая отрасль должна выйти на конвейерное производство спутников, оптимальный темп — один аппарат в сутки.

Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Мы должны выйти на темп — спутник в день, будем учиться», — заявил Борисов на отраслевом форуме «Роскосмоса» «Команда будущего».

По его словам, РФ готова перенимать опыт других стран в этой сфере, в том числе Китая.

По мнению Борисова, ситуация, при которой один аппарат создается полтора года, никуда не годится. «К сожалению, мы отстали, и это надо признать», — отметил глава госкорпорации.

Он уточнил, что конвейерное производство спутников предполагает изменение логистических схем. «Массовое производство — это другая логистика, начиная от складских помещений и обеспечения всем необходимым и заканчивая организацией производства», — подчеркнул руководитель «Роскосмоса».

Форум «Команда будущего» проходит на территории центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве. Его главная повестка — поддержка и создание условий для развития молодых специалистов.

В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса» и назначил новым главой госкорпорации бывшего вице-премьера Юрий Борисова. До назначения на пост вице-премьера Борисов работал заместителем главы Минобороны.