Холдинг «Черкизово» в конце 2022 года начнет поставлять халяльную продукцию Саудовской Аравии

Агрохолдинг «Черкизово» сообщил о планах начать поставки халяльной продукции, в том числе курицы и индейки, в Саудовскую Аравию.

Об этом сообщила пресс-служба компании. «Первые поставки мяса курицы и индейки для розничных клиентов в Саудовской Аравии начнутся до конца этого года», — говорится в пресс-релизе, в котором также приводится комментарий директора по коммуникациям холдинга Анастасии Михайловой.

«В настоящее время мы располагаем уже пятью сертифицированными под стандарты халяль предприятиями, что позволило нам расширить не только объем поставок, но и ассортимент халяльного мяса», — сказала топ-менеджер, подчеркнув, что наращивание производства и продаж халяльной линейки стало для «Черкизово» одной из стратегических целей 2022 года.

«Черкизово» входит в число крупнейших в РФ производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Ей принадлежит одноименный бренд, а также «Петелинка», «Куриное царство» и прочие. Также холдинг занимается растениеводством.

Ассортимент халяльной продукции для продажи в странах Ближнего Востокана компания представила на проходящей в Эр-Рияде 39-й Международной агропромышленной выставке Saudi Agriculture 2022.