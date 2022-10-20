Хранилища газа в Европе наполнены под завязку, но есть одна большая проблема

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен с подчиненными очень гордится подготовкой Евросоюза к зиме. Она утверждает, что ее ведомство делает для этого все возможное, и указывает на подземные газовые хранилища (ПГХ), которые в среднем по ЕС наполнены на 90%, а в ряде стран, включая главные европейские экономики, наполнены уже под завязку, почти на 100%. Однако далеко не понимают, а еврочиновники, естественно, не заостряют на этом внимание, что национальные правительства практически не имеют контроля над этими запасами и этот газ в критических ситуациях может не дойти до наиболее нуждающихся в нем стран.
Как сообщает Bloomberg, местные власти контролируют лишь около 10% газа, хранящегося в ПГХ. Остальной же газ контролируется бизнесом, причем, не только из страны, где находится то или иное хранилище, но и международным. В основном газ принадлежит энергетическим компаниям, включая государственные, а также крупным частным компаниям типа Glencore Plc, Trafigura Group и Vitol Group. Естественно, частный бизнес заботится, в первую очередь, о своей прибыли и будет продавать газ тем, кто предложит более высокую цену. Это может привести к серьезному обострению отношений между европейскими странами, если зима будет холодной. Не удивительно, что г-жа фон дер Ляйен и остальные еврочиновники так много говорят сейчас о необходимости солидарности в Союзе по всем вопросам, касающимся энергетического кризиса.
Предполагается, что вся работа европейской газовой сети основывается на свободном перемещении «голубого топлива» между странами. Система работает гладко, но в основном в нормальных условиях, подчеркивает аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Грэм Фридман. В случае же кризисов, подобных нынешнему, ее еще никогда не испытывали. Многое будет зависеть от того, насколько суровой будет предстоящая зима. Если температуры будут низкими, то к концу марта в ПГХ останется менее 10% газа. Это значит, что с их наполнением к следующей зиме, зиме 2023-24 гг. возникнут очень большие трудности.
Для того, чтобы исключить неожиданности, правительства должны в критический момент объявлять чрезвычайное положение. Это позволит распоряжаться всем газом национальным энергетическим регуляторам. В Германии, например, при ЧП решать забирать газ из ПГХ или не забирать будет Федеральное сетевое агентство. Если регулятор решит, что газ в хранилище должен выдаваться только местным потребителям, то в соседних странах могут возникнуть серьезные проблемы.
Почти половина всех европейских запасов газа находится в трех странах: Германии (225,8 ТВт-час), Италии (192,2 ТВт-час) и Нидерландах (131,9 ТВт-час). Несмотря на лидерство первая экономика Европы, зависит от соседей, потому что хранящийся в ПГХ на ее территории газ покрывает лишь 25% ее потребностей. Приблизительно такая же сложная ситуация и в Польше. В пятой европейской экономике живет 38 млн человека, а газа на ее территории хранится меньше, чем, к примеру, в Словакии, население которой составляет 5,5 млн человек.
Если система работает, что цены в первую очередь растут там, где спрос на газ выше, и газ, естественно, идет туда. После этого «подтягиваются» цены и в странах, где находятся хранилища. Это значит, что крупные страны типа Германии и Польши будут выкачивать газ из соседних стран: Италии, Австрии и Нидерландов. Германия, кстати, уже давно забирает газ у Австрии, которая находится на пятом месте по запасам газа в хранилищах и делиться излишками, составляющими две трети, с соседями. Больше газа, чем нужно для удовлетворения собственных потребностей, также у Чехии и Венгрии.
В ФРГ, кстати, почти половина газа уходит на отопление. Берлин планировал наполнить хранилища на 95% к 1 ноября. Цель уже перевыполнена. Кстати, по плану к 1 февраля в немецких ПГХ должно оставаться не менее 40% газа. Если его будет меньше, то операторов хранилищ ждут крупные штрафы.
Правительство Шольца выделило компании газовой компании Trading Hub Europe 15 млрд евро на закупку газа для наполнения ПГХ. Компания уже купила ок. 60 ТВт-час газа, что составляет приблизительно четверть всех немецких мощностей хранения.