Хранилища газа в Европе наполнены под завязку, но есть одна большая проблема

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен с подчиненными очень гордится подготовкой Евросоюза к зиме. Она утверждает, что ее ведомство делает для этого все возможное, и указывает на подземные газовые хранилища (ПГХ), которые в среднем по ЕС наполнены на 90%, а в ряде стран, включая главные европейские экономики, наполнены уже под завязку, почти на 100%. Однако далеко не понимают, а еврочиновники, естественно, не заостряют на этом внимание, что национальные правительства практически не имеют контроля над этими запасами и этот газ в критических ситуациях может не дойти до наиболее нуждающихся в нем стран.

Как сообщает Bloomberg, местные власти контролируют лишь около 10% газа, хранящегося в ПГХ. Остальной же газ контролируется бизнесом, причем, не только из страны, где находится то или иное хранилище, но и международным. В основном газ принадлежит энергетическим компаниям, включая государственные, а также крупным частным компаниям типа Glencore Plc, Trafigura Group и Vitol Group. Естественно, частный бизнес заботится, в первую очередь, о своей прибыли и будет продавать газ тем, кто предложит более высокую цену. Это может привести к серьезному обострению отношений между европейскими странами, если зима будет холодной. Не удивительно, что г-жа фон дер Ляйен и остальные еврочиновники так много говорят сейчас о необходимости солидарности в Союзе по всем вопросам, касающимся энергетического кризиса.