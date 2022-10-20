Макрон решил устроить маленький бунт против США

Франция, в этот раз в лице президента Макрона, опять выступает в роли борца с Америкой, сообщает издание Politico.

Брюссель и Вашингтон договорились, что их общим врагом в сфере торговли является Китай, и заключили в прошлом году перемирие по тарифам на европейскую сталь и алюминий, которые ввел Дональд Трамп. В этом году, по крайней мере, в сфере политики общим врагом ЕС и США является Россия. Однако это не означает, что противоречия в торговле исчезли. Сейчас они отошли на второй план из-за событий на Украине, но не стали менее острыми. В ЕС, например, очень недовольны тем, что Вашингтон энергично субсидирует производство электромобилей американскими автомобильными компаниями. Брюссель обвиняет Вашингтон в протекционизме и угрожает воздвигнуть собственные оборонные рубежи.

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Новое наступление на Америку возглавил Эмманюэль Макрон.

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«Американцы покупают американские товары и проводят очень агрессивную политику субсидирования бизнеса государством,- заявил президент Франции в интервью изданию Les Echos.- Китайцы закрывают свой рынок. Мы не можем быть единственным регионом, который считает неправильным отдавать предпочтение всему европейскому».

Макрон призвал Брюссель поддержать европейских потребителей и европейские компании, которые покупают электромобили, собранные в Евросоюзе, а не за его пределами.

Конечно, у европейцев имеются веские основания быть недовольными торговыми балансами континента. В августе дефицит торгового баланса ЕС составил 65 млрд евро, хотя в августе 2021 года он был всего лишь 7 млрд евро. Здесь, конечно, сразу вспоминается, что отказавшись от российского газа, европейцы подсели на американский сжиженный газ (СПГ).

Жалобы Эмманюэля Макрона являются отражением страхов объединенной Европы в отношении американского Закона о снижении инфляции, который требует от американцев покупать все американское и, в первую очередь, американские электромобили. В Брюсселе говорят, что требование покупать собранные в Северной Америке автомобили с аккумуляторами, содержащими определенный процент американских материалов и деталей, является дискриминацией Европы и других торговых партнеров.

Еврокомиссия наивно надеется найти компромисс по этому вопросу. В случае же провала миролюбивых действий Евросоюзу не останется ничего иного, как обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Эксперты уверены, что заявления президента Макрона являются ответом на американский Закон снижения инфляции.

«Макрон играет роль плохого полицейского,- объясняет эксперт по торговле Института Жака Делора Эльвира Фабри,- а Еврокомиссия – хорошего».

Франция по традиции критичнее других европейских стран относится к «старшему брату» из-за океана. Достаточно вспомнить, что именно Париж «убил» трансатлантическое торговое соглашение между ЕС и США (TTIP). Цифровой налог, принятый во Франции, вывел из себя американских IT-гигантов и спровоцировал торговую войну с администрацией Трампа. Из последних проявлений французской «независимости» и «дерзости» можно привести инициированные Парижем во время его недавнего ротационного президентства в Совете ЕС защитные торговые меры, которые позволят Брюсселю отвечать на недружественные в отношении Европы действия в области торговли других стран, включая, естественно, США.

Резкие слова Макрона не предвещают ничего хорошего предстоящему в начале декабря заседанию Торгового и технического совета.

Франция не останется одна, если между ней и США вспыхнет торговая война из-за электромобилей. Берлин наверняка поддержит Париж, потому что немецкий автопром тоже сильно пострадает от американского протекционизма.

Девиз «Покупай только американское» - не единственное противоречие между ЕС и США. В Европе прекрасно понимают, насколько сильно они сейчас зависят от американского СПГ, и не в восторге от этого.

В сентябре цены на СПГ снизились по сравнению с рекордными августовскими, но они все равно в 2,5 раза выше, чем были год назад. С учетом выросших объемов закупок в августе Франция заплатила за СПГ в 10 с лишним раз больше, чем в августе прошлого года.

Здесь необходимо привести и недавние слова министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, сказавшего, что из-за войны на Украине в Европе не должно установиться экономическое доминирование США. Ле Мэра особенно возмущает, что США продают СПГ европейцам в 4 раза дороже, чем своим компаниям. Он также потребовал, чтобы Брюссель придерживался более сбалансированных экономических отношений между двумя континентами.