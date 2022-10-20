Минобороны сообщило о новых успехах российской армии на Украине

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 20 октября сообщил о новых успехах российской армии в ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно озвученным им данным, за последние сутки на Красно-Лиманском направлении огнём ВС РФ сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Огневым поражением артиллерии российской армии и ударами армейской авиации ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских боевиков, 2 бронированные машины и 3 пикапа.

ВС РФ отбили попытку прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, где противник задействовал до 3-х батальонов, в том числе танковый, и двигался в направлении Новой Каменки и Червонного Яра.

В районе населённого пункта Суханово (Херсонская область) противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счёт введения командованием ВС РФ в бой танкового резерва, а также засадных действий противнику было нанесено существенное поражение, в результате которого подразделения ВСУ беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны было полностью восстановлено.

За сутки на этом направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и 7 автомобилей. Российским подразделениям удалось захватить 2 танка, одну БМП, установку разминирования УР-77, 18 боевиков сдались в плен.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражены 3 пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное, Глушковка (Харьковская область), Любимовка (Херсонская область), а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

Помимо этого, за сутки уничтожено 5 пунктов временной дислокации украинских войск в районах населённых пунктов Краматорск, Северск, Кировск (ДНР), Новая Каменка и Пятихатка (Херсонская область).

Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населённых пунктов Фиголевка (Харьковская область), Артёмовск, Петровское (ДНР) и Матвеевка (Запорожская область). В районе населённого пункта Ингулец (Днепропетровская область) уничтожены хранилища топлива для военной техники ВСУ. В ходе ведения контрбатарейной борьбы российская армия в районе населённого пункта Липцы (Харьковская область) нанесла поражение украинской батарее РСЗО «Ольха».

В районе населённого пункта Берховка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населённого пункта Никаноровка поражена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.

Системы ПВО РФ за минувшие сутки сбили в районе населённого пункта Терны (ДНР) вертолёт Ми-8 ВСУ, а в районах населённых пунктов Высокое, Суханово, Садок, Томарино (Херсонская область), Зелёный Гай, Скельки и Бурчак (Запорожская область) – 18 украинских беспилотников. В районе населённого пункта Новомихайловка (ДНР) системы ПВО перехватили 3 снаряда РСЗО «Ольха».

Также ВС РФ продолжали наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты были поражены.