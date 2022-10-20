ММК заявил о планах разместить замещающие облигации на $500 млн

Совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) одобрил размещение облигаций, замещающих выпуск долларовых еврооблигаций с процентной ставкой 4,375% годовых и погашением в июне 2024 года.

Как говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации, речь идет о 500 тыс. облигаций, номинальная стоимость каждой из которых составляет $1 тыс.

«Общая номинальная стоимость облигаций соответствует общей номинальной стоимости 500 тыс. штук, находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций, выпущенных компанией ММК International Capital DAC… со ставкой купонного дохода 4,375% годовых и со сроком погашения 13 июня 2024 года», — указывается в сообщении.

Уточняется, что выплаты по замещающим облигациям будет производиться в рублях по курсу Центробанка.

ММК — российский металлургический комбинат, расположенный в городе Магнитогорск Челябинской области. Это одно из крупнейших металлургических предприятий СНГ и Россиию. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. За 9 месяцев 2022 года продажи металлопродукции ММК составили 8 млн тонн, снизившись к уровню прошлого года на 10,8% из-за экспортных ограничений, продолжительных капитальных ремонтов прокатного оборудования, а также на фоне замедления деловой активности в мире, отмечается на сайте компании. В трерьем квартале продажи металлопродукции ММК выросли на 17,4% к уровню прошлого квартала, до 2,8 млн тонн «на фоне восстановления деловой активности на рынке России и реализации запасов металлопродукции, накопленных во втором квартале».