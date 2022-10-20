Ограничения для аэропортов юга и в центральной части России продлены до 28 октября

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило режим ограничения полетов для 11 городов юга и центральной части РФ до 28 октября.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 октября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — указывается в сообщении регулятора.

Остальные аэропорты РФ работают в штатном режиме.

Для авиакомпаний по-прежнему действует рекомендация организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы; пассажирам рекомендуется следить за информацией на официальных сайтах аэропортов и перевозчиков.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) пожаловался в Росавиацию на участившиеся попытки авиакомпаний увольнять членов экипажей воздушных судов посредством проведения внеочередных летных проверок. По мнению руководства профсоюза, для авиаперевозчиков такая практика является способом проведения скрытых сокращений пилотов, избыток которых сейчас образовался в связи с сужением географии полетов.