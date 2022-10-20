Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку

Заявлению предшествовало несколько недель внутриполитической чехарды, в результате которой кабинет Трасс лишился двух министров: финансов и внутренних дел. И если последний ушел сам, то первый – Квази Квартенг – был принесен в жертву самим премьер-министром. Причиной такого решения послужило недовольство общественности бюджетными планами нового правительства. Реакцию на инициативы минфина и премьера дали не только граждане, но и рынки, его святейшество фунт стерлинг полетел в тартарары.

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Пока Лиз Трасс будет исполнять обязанности премьера, в кулуарах консервативной партии развернется борьба за власть – все, как было в последние месяцы правления Бориса Джонсона. Что же касается возможных преемников, то бывшего премьер со счетов сбрасывать нельзя, также не следует игнорировать кандидатуру Пенни Мордонт (осенью 2022 г. она заняла 3 место на выборах лидера партии), однако главным объектом внимания будет бывший глава казначейства в правительстве Джонсона, Риши Сунак. Именно он начал развал джонсоновской администрации, будет символично, если он и завершит этот процесс. Стоит также упомянуть министра обороны ВБ Бена Уоллеса: у него самый высокий рейтинг в правительстве, а также он приемлем как для партийного истеблишмента, так и для массового избирателя – все, что не хватает тому же Риши Сунаку.

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Во внутренней политике курс возьмут на умеренность. Лиз Трасс была наказана за чрезмерную склонность к неолиберальным экономическим проектам и стремлению шефствовать над Банком Англии. Очередной лидер консервативной партии будет стараться избегать подобных инициатив и должен будет сконцентрироваться не на победе на следующих выборах, а на минимизации потерь. На октябрь 2022 г. Лейбористы, согласно рейтинговому агентству YouGov, на 28% опережают коллег из консервативной партии. Электорат негодует от высоких цен на электроэнергию, проблем, возникших в результате Брекзита, а также постоянной политической турбулентности, которая на протяжении уже 5 лет не дает покоя Уайтхоллу и всей стране. Кроме того, впервые за 15 лет экономическую политику лейбористов поддерживают больше, чем стратегию консерваторов.

Про внешнюю политику рано судить. Никаких резких изменений не будет, курс на изоляцию России, но, возможно с меньшим фанатизмом, продолжат. Украину без поддержки не оставят, другое дело, что она может поступать в гораздо меньших объемах, чем сейчас. Консерваторов и остальной электорат объединяют два фактора: стремление к лучшему уровню жизни и убежденность в том, что повышение цен является результатом СВО России на Украине. Согласно опросу «Public First», этой позиции придерживаются 65% зарегистрированных избирателей (консерваторы: 77%; лейбористы: 56%; либеральные демократы: 71%; не голосовавшие в 2019 г.: 85%). Для сравнения, 66% опрошенных связывают рост цен с пандемией. Поэтому ожидать резкого отказа от поддержки Киева со стороны Лондона не стоит.