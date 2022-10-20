Промышленный удлинитель USB разработала компания из Москвы

Московская группа компаний «Лазеры и аппаратура» разработала промышленный удлинитель USB, который позволяет перенести рабочее место оператора на расстояние до 70 метров от лазерной установки. Об этом сообщил 20 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Московский производитель лазерного оборудования создал промышленный удлинитель USB, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных на расстоянии до 70 метров от шкафа управления лазерной установкой. Благодаря такому кабелю оператор сможет полноценно управлять устройством, например из соседней комнаты», – сказал Владислав Овчинский.

Система состоит из кабеля, а также модуля для приема и передачи данных от станка к рабочему месту. Такое решение позволяет обеспечить промышленную безопасность, а также увеличивает эффективность труда при работе на лазерных машинах, добавил глава департамента. «Кроме того, технология актуальна в случаях нехватки места в производственных помещениях», — отметил Владислав Овчинский.

Разработку уже запустили в производство. Как пояснили в компании, обычно оператор загружает в станок чертеж или алгоритм работы с помощью флеш-накопителя (иногда авторизуясь в системе с помощью USB-ключа). «Наше решение позволяет организовать на расстоянии от лазерной установки полноценное рабочее место: разместить монитор, клавиатуру, мышь, USB-порты для загрузки чертежей», — пояснила исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова.

ГК «Лазеры и аппаратура» разрабатывает и производит лазерное оборудование. Предприятие выпускает в Зеленограде лазерные приборы для металлообработки, макро- и микрообработки металлических и неметаллических материалов, 3D-печати изделий из металлопорошков, а также комплексы лазерной сварки, системы производительной высокоточной прецизионной резки и пятикоординатной обработки.