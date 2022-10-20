Путин обязал Банк России сообщать МВД о мошеннических переводах

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, обязывающий российский Центробанк предоставлять МВД РФ информацию о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, направлен на борьбу с мошенническими списаниями средств с банковских карт, в том числе с использованием так называемой социальной инженерии.

В частности, закон призван улучшить информационное взаимодействие Банка России и министерства внутренних дел при возбуждении и расследовании уголовных дел в этой сфере. При этом оперативный информационный обмен будет осуществляться посредством автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ и ЦБ РФ.

Кроме того, документ обязывает Центробанк на основании полученных от МВД сведений о противоправных действиях предоставлять этому ведомству информацию из своей базы данных о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента. Форма и порядок передачи сведений будут определяться межведомственным соглашением.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Как ранее писал «Эксперт», в Сбербанке предупредили россиян о новой схеме телефонного мошенничества. В кредитной организации рассказали, что злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта. Тем самым они пытаясь навязать телефонный разговор, а затем выманивают данные карт.

