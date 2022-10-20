Руководители российских предприятий ухудшили оценки делового климата

Индикатор бизнес-климата Банка России, по данным октябрьского опроса предприятий, упал до −1,2 пункта (после 2,0 пункта в сентябре). Этот показатель впервые с июня вернулся в отрицательную зону, что связано как с усилением негатива в текущих оценках делового климата, так и с меньшим уровнем оптимизма бизнеса на ближайшие три месяца, сообщили в Центробанке.

Статья по теме: Бизнесу полегчало

«Наиболее существенные неблагоприятные изменения бизнес-климата (в части как текущей ситуации, так и ожиданий) отмечены в строительстве и торговле. Это во многом связано с резким снижением спроса в этих отраслях на фоне сдержанных потребительских настроений домохозяйств. В результате продолжающегося роста издержек, действия экспортных ограничений и сдержанного внутреннего спроса заметно ухудшилась текущая ситуация в сельском хозяйстве (ее оценки впервые с июня 2020 г. перешли в отрицательную зону)», — говорится в докладе ЦБ.

Регулятор уточнил, что четверть всех опрошенных руководителей предприятий отметили сокращение объемов производства по сравнению с сентябрем. Негативные изменения произошли во всех основных видах экономической деятельности, наиболее существенные – в розничной торговле и обрабатывающих производствах, в том числе у предприятий, выпускающих потребительские и промежуточные товары.

Ожидания предприятий тоже стали заметно менее оптимистичными, вернувшись на уровень второй волны коронавируса (осень 2020 года). Каждый пятый респондент признался, что в ближайшие три месяца ожидает сокращения производства. При этом значимым ограничивающим фактором многие руководители назвали нехватку квалифицированных кадров, которая усугубилась в сентябре. Ожидания изменения спроса также ухудшились во всех видах экономической деятельности, особенно в строительстве и торговле автотранспортными средствами, отметили в ЦБ.

