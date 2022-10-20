На Уолл-стрит провели юбилейное падение

35-летие «черного понедельника» 19 октября 1987 года – дня крупнейшего обвала Dow Jones Industrial Average в истории – акции в США отметили остановкой «медвежьего ралли». Вчерашнее падение, конечно, не сравнить с тем крахом (старейший индекс потерял тогда 22,6%), но серия из двух подряд плюсовых закрытий торгов прервана.

Этому не смогло помешать то, что так успешно толкало акции вверх в последние дни – отчетность компаний, регулярно оказывавшаяся выше ожиданий. Но это должно было когда-нибудь случиться. Ведь причиной таких успехов американского бизнеса был не рост прибыли (она-то, как правило, снижалась), а действия аналитиков.

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Они так резко понизили свои прогнозы, что картина заиграла новыми красками – и акции в начале этого сезона отчетности стали подскакивать на падающих доходах. Если же факты особенно сильно превосходили ожидания или же имелись еще и реальные положительные новости, то мог случиться и настоящий взлет.

Так, Netflix, превзойдя прогнозы не слишком упавшей прибылью, сообщила о приобретении 2,4 млн подписчиков, а не 1 млн, как предсказывали аналитики. И вчера поутру ее акции взлетали на 16%. К закрытию они снизились, но все еще прибавляют солиднейшие 13,1%.

Но подъему рынка подобные истории способствовали уже совсем не так успешно, как накануне. К тому же стали появляться и плохие новости. Например, Abbott Laboratories в среду сообщила о более низком, чем ожидалось, росте международных продаж медицинского оборудования и снижении общей выручки на 4,7%. И ее акции упали на 8,3%. К закрытию они немного подросли, но рынку это не помогло.

Ситуацию можно было экстраполировать на любой американский бизнес, работающий не только в США – Abbott Laboratories пострадала из-за сильного доллара и сложностей с поставками в Китае. О схожих проблемах на словах предупреждал ряд компаний – теперь стали появляться цифры.

И основные фондовые индексы США, прибавлявшие с утра в пределах полпроцента, завершили день падением. Nasdaq Composite потерял 0,85%, Dow Jones Industrial Average – 0,33%, а S&P 500 – 0,67%.

Приятное впечатление от отчетности ослабло и вернулись все те же страхи, что гонят акции вниз почти весь год: упрямая инфляция, идущее в борьбе с ней повышение ставки ФРС и рецессия, к которой это ведет. Вчера рынку напомнили об этом сразу с трех сторон.

Данные об инфляции в Великобритании оказались неожиданно слабыми – в сентябре она вернулась к максимальным значениям за 40 лет. А ведь Банк Англии еще в прошлом году перешел к подъему ставки. Она здесь, правда, уже ниже, чем в США, поднимающих ее быстрее. Но это все равно подчеркнуло сложность задачи, стоящей перед ФРС.

А с ее стороны идут пугающие рынок акций сигналы. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что раз базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) продолжает расти, то надо продолжать ужесточение политики. Он вообще не видит, как можно рекомендовать приостановить повышение процентных ставок, пока темпы роста цен увеличиваются.

Но главный сигнал пришел с рынка казначейских облигаций – они пережили новую волну продаж. Доходность 2-летних U.S. Treasury подскочила до самого высокого уровня с 2007 года (4,58%), а 10-летних – до отметок 2008-го (4,15%).

Согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок теперь оценивает вероятность того, что ставка ФРС окажется в феврале на уровне 4,75-5% или выше, в 88% (сейчас ставка находится в диапазоне 3-3,25%). При этом он очень быстро пересматривает в сторону повышения шансы на 5,25% и даже на 5,5%. Это очень плохие новости для акций.

«Мы находимся в таком положении, когда ФРС контролирует ситуацию, – говорила вчера на CNBC управляющий партнер Requirement Capital Management Брин Талкингтон. – Но 2-летние казначейские бумаги опережают ФРС, и до тех пор, пока их доходность продолжает расти, мы не достигнем ‘дна’ в акциях».

