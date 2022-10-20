Рынок акций перешел к росту широким фронтом

Начавшийся вчера после заседания Совбеза РФ рост российских акций продолжился на вечерних торгах и сегодня с утра. Причем покупки идут широким фронтом, из всего спектра торгуемых на Московской бирже бумаг лишь 7 символически, не более чем на 0,5%, снижаются в цене.

Кроме снижения уровня политического страха, «быков» поддерживает нефть, которая дорожает примерно на 1,5% и снизу вверх подходит к отметке $94 за баррель. Пока рынок отыгрывает вчерашние данные о снижении запасов нефти в США на 1,7 млн баррелей при ожиданиях роста на 1,4 млн. Обычно этот фактор перестает действовать уже во второй половине дня.

Именно от нефти исходит главная угроза для продолжения подъема Индекса Мосбиржи. Сегодня в «красной» зоне торгуются американские фьючерсы и европейские фондовые индексы. Одной из причин этого стали разочаровывающие данные из Германии, где промышленная инфляция в сентябре составила 45,8% в годовом выражении при прогнозе ее снижения до 44,7%. Такой мощный рост цен стал следствием взлета стоимости энергоносителей на 132,2% за год.

Таким образом, статистика в очередной раз подтвердила серьезные проблемы в мировой экономике, которые должны привести к сокращению спроса на топливо. Нефтяные трейдеры в любой момент могут использовать этот повод для умеренной продажи нефтяных фьючерсов, поскольку сильных краткосрочных драйверов роста нефти нет.

Как и вчера, хуже рынка торгуются акции «Лукойла», которые несмотря на всеобщий оптимизм расти не хотят. Очень много мелких инвесторов месяц-два назад увеличили долю акций «Лукойла» в портфелях в расчете на выплату компанией промежуточных дивидендов. Но менеджмент компании упорно молчит по этому вопросу. Теперь «физики» пытаются избавиться от бумаги, чтобы освободить деньги для кажущихся им более привлекательных вложений.

В районе вчерашнего закрытия торгуется и «Газпром», не имеющий драйверов роста.

Из высоколиквидных акций в лидеры роста выбились МТС. Это бумага интересна преимущественно умеренно-консервативным инвесторам из-за высоких и стабильных дивидендов. Сегодня пройдет заседание совета директоров МТС с повесткой дня об утверждении новой стратегии на 2023-2025 гг. Трейдеры же хотят прежде всего услышать новости по дивидендной политике эмитента.

Бумага сейчас находится в краткосрочном восходящем тренде и подошла к сопротивлению 220 руб. При его пробое первой целью роста станет район 232-236 руб.

Пытается преодолеть техническое сопротивление и Сбербанк. В случае удачи это откроет потенциал роста на 10%.

Вообще банковский сектор последние дни выглядит очень сильно, чему способствуют данные о росте объемов кредитования, в том числе ипотечного.

В результате, по итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи вырос на 1,5% и преодолел отметку 2000 пунктов, которая теперь не является серьезной преградой для движения индикатора в обе стороны.

Вчера рубль ослаб к доллару на четверть процента, и тем самым снял краткосрочную перекупленность. Позитивные факторы, действующие на рынок акций, а также налоговый период привели к росту курса рубля к доллару на 0,5%. До не очень сильного сопротивления 61 руб. за доллар рублю осталось подрасти около 40 копеек.

Многие аналитики ждут на пике налогового периода ухода пары доллар-рубль в район 60.