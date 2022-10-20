Сеть «Вкусно — и точка» повысила цены на шесть позиций меню

Пришедшая на смену McDonald’s сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» решила повысить цены на шесть позиций из 300 в меню с 20 октября.

В компании объяснили такое решение ростом себестоимости продуктов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что повышение цен затронет категорию «бургеры».

«Несмотря на это, стоимость сэндвичей во „Вкусно — и точка“ остается ниже, чем у конкурентов в данной категории», — подчеркнули в компании.

Ряд Telegram-каналов сообщает о подорожании, в частности, «Биг спешл» с 269 до 290 руб., «Гранд» — с 164 до 175 руб., классического гамбургера — с 55 до 59 руб.

В середине марта американская сеть McDonald's приостановила работу 850 своих ресторанов в России. В мае корпорация объявила об окончательном уходе из РФ и продала свой бизнес предпринимателю Александру Говору. В настоящее время сеть работает под брендом «Вкусно и точка» с новыми названиями в меню. Первые 15 предприятий «Вкусно — и точка» открылись 12 июня в Москве и Подмосковье, к концу июня заработали 142 ресторана из 850, входивших в бывшую сеть McDonald's.

В июле «Вкусно — и точка» временно приостановила в части вновь открываемых предприятий продажу картофеля фри из-за того, что прошлый год оказался в России неурожайным для сортов картофеля, используемых для приготовления этого блюда, а импорт с других рынков в настоящее время невозможен.