Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена уйти в отставку.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News, глава британского правительства заявила, что уже уведомила об этом короля Карла III. Трасс также покидает пост лидера Консервативной партии.

Как ранее писал «Эксперт», трое представителей Консервативной партии парламента Великобритании призвали главу правительства Лиз Трасс уйти в оставку. Кроме того, около 100 депутатов обратились к председателю «Комитета 1922 года» (парламентской группы высокопоставленных консерваторов, не попавших в правительство) Грэму Брейди с просьбой инициировать вотум недоверия Трасс, возглавляющей британское правительство с 6 сентября 2022 года.

При этом подавляющее большинство британцев также уже устали от нынешнего премьер-министра. Помимо этого, они считают, что правящая Консервативная партия ошиблась, избрав Трасс на эту должность.Согласно результатам опроса компании YouGov, так ответили 66% респондентов. Только 9% довольны выбором Консервативной партии, а 24% – затруднились ответить на поставленный вопрос.

Правление Трасс станет самым коротким за всю историю Великобритании. Она возглавляла правительство всего 45 дней и останется еще на некоторое время до назначения преемника. До этого антирекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который скончался в 1827 году на 119-м дне правления.

В качестве одного из вероятных кандидатов на смену Трасс называют министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Среди вероятных сменщиков также фигурируют экс-главы Минфина Риши Сунак, лидер Палаты общин Пенни Мордаунт и новый министр финансов Джереми Хант. Выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра пройдут уже на следующей неделе.