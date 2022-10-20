Собянин заявил, что завод «Москвич» заработает уже в декабре 2022 года

Завод «Москвич» могут запустить уже в декабре текущего года, при этом имеются все ресурсы для того, чтобы сделать предприятие центром российского электромобилестроения.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину перед началом пленарного заседания Международного экспортного форума «Сделано в России – 2022», передает ТАСС.

«Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод "Москвич"», — рассказал Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что Москву можно было бы сделать центром электромобилестроения, поскольку для этого есть все компетенции.

В марте французская Renault сообщила, что покидает российский рынок. Столичный завод «Рено Россия» стал собственностью Москвы и был переименован в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"». На предприятии будет налажено в том числе производство электромобилей. Основным технологическим партнером станет «КамАЗ».