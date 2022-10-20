Ставки по кредитам наличными в банках РФ подскочили выше 30%

Максимальные ставки по кредитам наличными для населения во многих крупных российских банках осенью превысили 30% годовых, что в несколько раз выше уровней заявленных минимальных ставок по таким продуктам. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

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«Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов во втором квартале существенно выросли, например, по кредитам до 1 года и до 30 тысяч рублей – с 26,2% годовых в первом квартале до 34,2% во втором квартале. Соответственно, существенно выросли и предельные значения полной стоимости потребительских кредитов: по вышеуказанной категории в четвертом квартале предельное значение достигло уровня 45,6% против 34,9% в третьем квартале. Это реакция на рост геополитических рисков после 21 сентября», — сообщил Осадчий.

Проанализировав информацию о процентных ставках на кредиты наличными на официальных сайтах 30 крупнейших банков РФ, в агентстве пришли к выводу, что самая высокая — в «Тинькофф» (40%), Росбанке (38,7%) и МКБ (35,7%). В Райффайзенбанке максимальная стоимость кредита наличными составляет 25,99% со страхованием, в Сбербанке — 25,8%, в Альфа-банке — 29,49% при отсутствии страховки.

Минимальные ставки по кредитам наличными обещают в Россельхозбанке —16,5%, но без личного страхования ставка вырастет на 5,9%. Ставку в 23,5% годовых предлагают в ВТБ, если у клиента есть страхование, а в ПСБ — 21,4% без страховки.

При этом из банковских предложений следует, что максимальная стоимость кредитов наличными нередко в разы превышает указанные на сайтах минимальные ставки. Так, например, в ВТБ, банке «Дом.РФ» и «Тинькофф» они отличаются в пять раз.

