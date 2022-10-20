Ставки по кредитам наличными в банках РФ подскочили выше 30%

Максимальные ставки по кредитам наличными для населения во многих крупных российских банках осенью превысили 30% годовых, что в несколько раз выше уровней заявленных минимальных ставок по таким продуктам. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.
«Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов во втором квартале существенно выросли, например, по кредитам до 1 года и до 30 тысяч рублей – с 26,2% годовых в первом квартале до 34,2% во втором квартале. Соответственно, существенно выросли и предельные значения полной стоимости потребительских кредитов: по вышеуказанной категории в четвертом квартале предельное значение достигло уровня 45,6% против 34,9% в третьем квартале. Это реакция на рост геополитических рисков после 21 сентября», — сообщил Осадчий.
Проанализировав информацию о процентных ставках на кредиты наличными на официальных сайтах 30 крупнейших банков РФ, в агентстве пришли к выводу, что самая высокая — в «Тинькофф» (40%), Росбанке (38,7%) и МКБ (35,7%). В Райффайзенбанке максимальная стоимость кредита наличными составляет 25,99% со страхованием, в Сбербанке — 25,8%, в Альфа-банке — 29,49% при отсутствии страховки.
Минимальные ставки по кредитам наличными обещают в Россельхозбанке —16,5%, но без личного страхования ставка вырастет на 5,9%. Ставку в 23,5% годовых предлагают в ВТБ, если у клиента есть страхование, а в ПСБ — 21,4% без страховки.
При этом из банковских предложений следует, что максимальная стоимость кредитов наличными нередко в разы превышает указанные на сайтах минимальные ставки. Так, например, в ВТБ, банке «Дом.РФ» и «Тинькофф» они отличаются в пять раз.