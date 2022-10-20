Тройка черных металлургов выходит в лидеры

Российский рынок акций в течение дня сумел продолжить начатый с утра рост. По итогам дня Индекс Мосбиржи повысился на 2,3%, тем самым компенсировав значительную часть вчерашней просадки, вызванной геополитическими рисками и падением нефти.

Сегодня нефть, второй день подряд, пытается расти. С утра нефтяные трейдеры отыгрывали вчерашнюю статистику от Минэнерго США, зафиксировавшую снижение запасов «черного золота» в стране при прогнозах их роста.

Кроме того, ранее нефть падала на сообщениях, что Соединенные Штаты намерены выбросить на рынок еще от 15 до 26 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Сегодня в этом вопросе появилась ясность.

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«Согласно плану реализации нефти из стратегических запасов США, последние 15 млн баррелей, обещанных Байденом, входят в общий объем 180 млн баррелей, а не являются дополнением. Кроме того, будут реализовываться в декабре, а не октябре, отсюда следует, что дополнительных продаж на рынке не будет. Эти новые вводные усиливают оптимизм на рынке», — разъяснил ситуацию руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко

Немного порадовал нефтяных «быков» и Китай, который рассматривает возможность сокращения срока обязательного коронавирусного карантина для прибывающих в страну. Это частично нивелирует страхи нефтяных трейдеров, вызванных ростом числа заболеваний коронавирусом в ряде регионов. В частности, в Пекине оно достигло четырехмесячного максимума. Пока нефть держится на полдоллара выше технической поддержки 92 доллара за баррель и ждет повода для продолжения роста.

На повышении стоимости своей продукции, акции «Роснефти» подорожали на 1,2%, а «Лукойла» вообще взлетели на 4,1%. Впрочем, здесь стоит отметить, что «Лукойл» в последние дни торговался намного слабее «Роснефти» и «Газпромнефти», и сейчас он просто догоняет конкурентов.

Но наибольшим спросом пользовались сегодня акции ряда металлургов: в числе первой пятерки лидеров роста четыре позиции занимают именно металлурги.

Наиболее сильно, на 5,4%, подорожали акции золотодобывающей компании «Полюс». Аналитики считают, что, несмотря на сложности в золотодобывающем секторе, вызванные и крепким рублем, и большими проблемами с экспортом золота, «Полюс» чувствует себя наиболее уверенно. Кроме того, сегодня стоимость золота на мировом рынке выросла почти на 0,8%.

Никто не может припомнить, когда акции «тройки черных металлургов» — «Северстали» (+4,3%), НЛМК (+4,2%) и ММК (+5,2%) — последний раз синхронно входили в пятерку лидеров роста. Уже не один месяц бумаги этого сектора выглядят хуже рынка.

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Однако на днях эти компании раскрыли показатели производственной деятельности за 9 месяцев, и они оказались очень неплохими. Теперь трейдеры начали думать, что ситуация в отрасли не так плачевна, как это казалось ранее. Подтвердить или опровергать это может только публикация финансовых результатов, которую крупные эмитенты пока держат в секрете.

При этом, самый крупный и ранее самый любимый инвесторами металлург – «Норильский Никель», сегодня выглядел откровенно слабо. Его акции выросли в цене всего на 0,6%.

С точки зрения технического анализа, среднесрочный тренд по всем бумагам сектора остается нисходящим, и сегодняшний их рост может быть просто техническим отскоком. Впрочем, любые тренды когда-то заканчиваются.

Нельзя не отметить акции Сбербанка, которые сегодня выросли на 3,3% и преодолели сопротивление. Если бумага завтра не упадет, то техническая картина по ней улучшится и даст надежды на рост еще примерно на 7-10%.

Курс рубля ожидаемо вырос на налоговом периоде. На закрытии рынка доллар стоил 61,4 рубля, что более чем на полпроцента меньше, чем вчера. Рост российской валюты пришелся на первую половину дня, после чего рубль залег в боковик. Это намекает на то, что укрепление рубля идет за счет увеличенной продажи валюты экспортерами, которые аккумулируют рубли для расчетов с бюджетом по налогам.

Аналитики ждут продолжения умеренного роста курса рубля как минимум до середины следующей недели.