ЦБ назвал причины оттока средств населения из банков

Объем средств населения в российских банках сократился в сентябре на 458 млрд рублей или 1,4%, основной их отток пришелся на вторую половину месяца, после объявления о частичной мобилизации. При этом в большей степени сократились валютные счета — россияне сняли более $7 млрд, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре 2022 года».

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«Средства населения снизились по итогам сентября на 458 млрд руб. (-1,4%), отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги. Кроме того, граждане склонны снимать наличные средства в ситуации стресса или неопределенности, как это было, например, в начале года, но потом обычно возвращают деньги в банки», — говорится в материале ЦБ.

Регулятор уточнил, что в большей степени сократились валютные счета (-$7,1 млрд или -427 млрд рублей, -10,4%), тогда как рублевые снизились незначительно (-31 млрд рублей, -0,1%). При этом внутри рублевых вложений продолжилось перераспределение в пользу текущих счетов (+485 млрд руб., +5%) при одновременном сокращении срочных депозитов (-516 млрд руб., – 2,6%), что связано как с истечением срока действия краткосрочных вкладов (на срок до 6 месяцев), заключенных в апреле по высоким ставкам, так и с продолжавшимся снижением ставок.

В сентябре прирост средств населения на счетах эскроу ускорился до 2,6% (+101 млрд руб.) после 1,7% в августе на фоне роста ипотечных выдач.

Госсредства, по данным ЦБ, на счетах уменьшились на 0,4 трлн рублей (-5,1%), в том числе вследствие снижения Федеральным казначейством объема размещений в банках. В сентябре банки увеличили заимствования у ЦБ (+1,1 трлн руб., или +36,5%), в том числе для компенсации перетока бюджетных средств и оттока наличности.

Средства юрлиц в сентябре увеличились на 0,9 трлн рублей, или 2,3%. При этом выросли только рублевые остатки (+1,2 трлн рублей, +3,9%), тогда как валютные сокращаются уже четвертый месяц подряд (-$5 млрд, или -303 млрд в рублевом эквиваленте, -3,6%). По данным регулятора, приток обеспечили в основном компании из нефтегазовой отрасли на фоне высоких цен на энергоносители.

