Центробанк сообщил о восстановлении динамики импорта

Динамика импорта товаров и услуг в III квартале заметно улучшилась. Этому способствовали переориентация компаний на альтернативных поставщиков, активизация параллельного импорта и укрепление курса рубля, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Платежный баланс Российской Федерации».

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«Снижение стоимостного объема импорта товаров и услуг замедлилось до 14% г/г в III квартале 2022 г. (II квартал: -23% г/г) благодаря переориентации на поставщиков, альтернативных европейским. Улучшению динамики импорта также способствовали формирование новых логистических маршрутов и расширение с августа списка товаров, разрешенных для параллельного импорта», — говорится в докладе ЦБ.

Наращиванию импорта способствовало и укрепление рубля. Его реальный эффективный курс в III квартале увеличился на 47% год к году (во II квартале +32% г/г). Поддержку ввозу товаров в РФ также оказал механизм параллельного импорта. По данным ФТС, прирост объемов товаров, ввозимых в рамках параллельного импорта, в III квартале по весу составил 18%, а по стоимости – 20%. Только в августе по параллельному импорту в РФ ввезли 383 тыс. тонн товаров, а с начала применения этого режима – более 1,3 млн тонн.

При этом в ЦБ отметили резкое падение импорта из недружественных стран. Стоимостный объем экспорта товаров в Россию из стран ЕС сократился по сравнению с прошлым годом почти вдвое, в основном за счет падения поставок машин, оборудования и транспортных средств (более чем на 70% г/г в июле). Импорт сдерживали сложности с осуществлением трансграничных платежей для оплаты товаров и увеличенная длительность поставок в связи с перестройкой логистических цепочек, добавили в ЦБ.

Комментируя данные по платежному балансу РФ, регулятор отметил замедление прироста стоимостного объема экспорта товаров и услуг до 5% г/г (II квартал 2022 г.: +27% г/г). По мнению аналитиков ЦБ, это произошло из‑за снижения годовых темпов роста мировых цен на многие сырьевые товары, а также сокращения физического объема экспорта энергоносителей, в основном из‑за приостановки прокачки газа по трубопроводу «Северный поток – 1» и усиления эффекта от ограничений, введенных недружественными странами в отношении поставок отечественных товаров на мировой рынок.

«Профицит счета текущих операций в III квартале 2022 г. сформировался на высоком уровне – 52 млрд долл. США (III квартал 2021 г.: +36 млрд долл. США). Вместе с тем он сократился по сравнению с историческим максимумом II квартала (77 млрд долл. США). Его годовой прирост уменьшился до +16 млрд долл. США г/г (II квартал 2022 г.:+59 млрд долл. США г/г) за счет замедления роста положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами», — резюмировали в ЦБ.