Урсула фон дер Ляйен может оказаться фигурантом громкого расследования

Не исключено, что громкое расследование Европейской прокуратуры относительно обстоятельств закупок Брюсселем противовирусных вакцин во время пандемии, сможет конкурировать с энергетическим кризисом и борьбой Евросоюза с Россией. Правда, лишь в том случае, если в нем будут фигурировать громкие имена. Пока, однако, никаких подробностей от офиса Генерального прокурора ЕС даже относительно лиц, попавших в полнее зрения прокуратуры, нет. Тем не менее, неплохо осведомленное издание Politico пишет о том, что одним из них может стать президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о переписке между г-жей фон дер Ляйен и главой американского фармацевтического гиганта Pfizer Альбертом Бурлой, у которого объединенная Европа купила львиную долю вакцин во время пандемии. Два европейских ведомства, занимающихся надзором, возмущены отказом ЕК предоставлять переписку своей главы о ходе переговоров с фармацевтами, которая была им нужна для их собственных расследований.

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В апреле 2021 года Урсула фон дер Ляйен рассказала New York Times о переписке с директором Pfizer перед подписанием контракта, которая продлилась месяц. По контракту ЕК должна была купить 900 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech для Евросоюза и получала возможность в дальнейшем докупить еще столько же доз вакцин.

Поскольку речь идет о довольно необычном для столь высокого уровня методе ведения переговоров, первыми перепиской президента ЕК заинтересовались журналисты. Они потребовали у ЕК тексты писем, но получили отказ с неожиданным объяснением: в архивах ЕК такой переписки… нет.

Евробюрократия в этом деле предстала во всей своей красе. Еэсовский омбудсмен позднее сообщил, что Комиссия, оказывается, не обращалась в канцелярию Урсулы фон дер Ляйен с просьбой найти требуемые письма, потому что не считала их достаточно важными «документами» для сохранения. ЕК сообщила, что не может представить переписку своей главы, потому что не сохраняет в архиве «краткосрочные, не имеющие важности документы».

Омбудсмен провел собственное расследование и охарактеризовал действия еврочиновников как «плохое управление».

Затем перепиской между Урсулой фон дер Ляйен и Бурлой заинтересовался Европейский суд аудиторов, который проводил собственное расследование закупок вакцин. Аудиторы выяснили, что президент ЕК вмешалась на ранней стадии переговоров между Комиссией и Pfizer. Она, что было очень странно, отодвинула в сторону переговорщиков и решила лично обговорить с Бурлой предварительные условия контракта. Аудиторы попросили аппарат ЕК предоставить информацию о переговорах между Урсулой фон дер Ляйен и Бурлой, но тоже получили отказ.

Представитель Pfizer сообщил на прошлой неделе европарламентариям, тоже заинтересовавшимся этой странной историей, что не обсуждает контракты компании на вакцины посредством электронной почты.

Сейчас явно настало время, по крайней мере, так считают в Politico, заинтересоваться загадочной перепиской офису Генерального прокурора ЕС, который тоже проводит расследование централизованных закупок вакцин в 2020 году. Прокуратуру, конечно, интересуют не странные методы ведения столь важных переговоров Еврокомиссией, которые по непонятной причине, не исключено, из лучших побуждений, чтобы, например, ускорить их ход, взяла на себя Урсула фон дер Ляйен, а уголовные преступления, к примеру, нецелевое использование фондов ЕС. Напомним, речь идет о 2,5 млрд евро, в которые обошлись европейским налогоплательщикам вакцина. Два года назад много говорили о том, что Европа покупает вакцину у Pfizer по очень высокой цене, но сама так же, как все остальные условия контракта были засекречены.

Если Европейская прокуратура официально объявит о внесении Урсулы фон дер Ляйен в список пусть даже не подозреваемых в чем-то противозаконном, а всего лишь свидетелей, то это может иметь для нее не самые приятные последствия. К примеру, по причине того, что она однажды уже «засветилась» в похожем скандале, когда возглавляла Министерство обороны ФРГ. Тогда скандал вспыхнул по поводу распределения выгодных контрактов на изготовление и поставки для Минобороны военной техники. Возникла схожая ситуация: из смартфона г-жи фон дер Ляйен странным образом исчезла вся информация о контрактах перед тем, как комитет бундестага, занявшийся этим делом, обратился к ней с просьбой ее предоставить. Несмотря на то, что в ее действиях не нашли злого умысла, она тогда покаялась перед депутатами и сказала, что хорошо усвоила урок.

Здесь следует также иметь в виду, что Урсула фон дер Ляйен разбирается в лекарствах. Ее муж Хейко возглавляет американскую биотехнологическую компанию, а ее первая профессия – врач гинеколог.

Конечно, очень интересно, как будут развиваться события дальше. Чем дольше будет хранить молчание офис Генерального прокурора ЕС, тем больше будет возникать слухов об этом расследовании и тем больше будет возникать вопросов к президенту Еврокомиссии, которая, по ее собственным словам, днем и ночью спасает объединенную Европу от энергетического кризиса, "агрессивной России" и всего остального.