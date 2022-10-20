В авиакомпанию «Аврора» войдут «Полярные авиалинии» и «Якутия»

Продолжается формирование дальневосточной авиакомпании «Аврора», в нее должны войти еще три региональных авиаперевозчика.

Об этом рассказал гендиректор «Авроры» Константин Сухоребрик, передает «Интерфакс».

«Мы пока не стали акционерами "Полярных авиалиний", авиакомпании "Якутия" и "Хабаровских авиалиний", они еще в процессе», — сказал Сухоребрик.

Глава компании не смог сообщить что-либо конкретное по поводу временных рамок, сославшись на акционеров, которые принимают решения по срокам.

В августе глава «Авроры» сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, что надеется завершить все процедуры до конца текущего года.

В настоящий момент акционерные соглашения о передаче пакетов акций «Авроре» подписаны с Чукотским автономным округом («Чукотавиа») и с Камчатским краем («Камчатское авиационное предприятие»), в скором времени планируется заключить соглашения с Хабаровским краем и Якутией.

В авиапарке «Авроры» 19 самолетов, в том числе восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter. В перспективе перевозчик будет пополнять свой флот за счет машин отечественного производства. Так, в прошлом месяце «Аврора» заключила с «Корпорацией "Иркут"» (входит в ОАК «Ростеха») и «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК) соглашение о поставке восьми самолетов SSJ-NEW в 2024-2025 годах.

«Аврора» — бывшая дочерняя структура «Аэрофлота», на базе которой основана единая дальневосточная авиакомпания. По данным на 2021 год, главным акционером перевозчика (49,99%) выступает Сахалинская область, по 5% принадлежит десяти другим регионам Дальнего Востока. Менее 1% владеет «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».