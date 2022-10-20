Датский эксперт рассказал, как починить «Северный поток»

Трубопроводы системы «Северный поток», на которых в конце сентября произошли беспрецедентные по масштабам утечки, можно привести в норму за несколько месяцев.

Об этом в интервью Danmarks Radio рассказал главный специалист ведущей датской инженерной консалтинговой компании COWI Стен Уссинг.

После изучения опубликованных шведской газетой Expressen кадров со дна Балтийского моря, где произошло ЧП, эксперт пришел к выводу, что труба, скорее всего, не заржавеет, поскольку на глубине 80 метров не так много кислорода. Уссинг обратил внимание на поверхности излома, которые, по его словам, выглядят чистыми и даже блестят. «Это подсказывает, что через несколько недель труба не покроется ржавчиной, как можно было бы ожидать в среде, более насыщенной кислородом. С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной», — пояснил эксперт. По его словам, повреждения можно устранить, приподняв газопровод над морским дном, после чего в водолазы-сварщики смогут приварить новый кусок трубы. «Трубопровод опорожняют, отводы чистят от грязи и сажи, продувают и сушат — и можно снова подавать газ», — рассказал Уссинг, добавив, что речь идет о стандартной процедуре, для проведения которой имеются все необходимые технологии и специалисты.

Согласно подсчетам инженера, на ремонт магистрали уйдет несколько месяцев, однако если сроки растянутся, шансы на успешное восстановление газопровода уменьшатся. «Если пройдет год или больше, у меня могут возникнуть сомнения», — сказал Уссинг.

Напомним, 26 сентября на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли утечки. Германия, Дания и Швеция, в частности, считают, что речь идет о диверсии. Оператор газопровода Nord Stream AG заявил, что ЧП на магистралях являются беспрецедентными, сроки ремонта оценить невозможно.