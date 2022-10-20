Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Об этом пишет «РИА Новости».

Сообщается, что в Киеве воздушная тревога продолжается с 09:30, также известно о взрывах в Николаеве.

Между тем ранее сегодня замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о планах по освобождению еще трех регионов Украины, передает агентство. «Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск», — сказал чиновник.

Накануне, 19 октября, президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках. Перед этим врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации гражданского населения c правого на левый берег Днепра. По мнению властей региона, Киев готовит в этом районе широкомасштабное наступление.

Массированные удары по украинской инфраструктуре начали наноситься 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту.