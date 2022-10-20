В МИД РФ прокомментировали заявление Трасс об отставке

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление главы британского правительства Лиз Трасс о своей отставке. По её словам, такого позора Великобритания ещё не знала.

«Великобритания не знала такого позора, как премьер-министр Лиз Трасс. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс, — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как ранее писал «Эксперт», премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост. По её словам, она уже уведомила об этом короля Карла III. Трасс также покидает пост лидера Консервативной партии.

В качестве одного из вероятных кандидатов на смену Трасс называют главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, экс-главу Минфина Риши Сунака, лидера Палаты общин Пенни Мордаунта, нового министра финансов Джереми Ханта, а также бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра состоятся уже на следующей неделе.

