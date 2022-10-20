В МИД РФ заявили о готовности к диалогу с США по контролю над вооружениями

Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по деэскалации и контролю над вооружениями, при этом заявления США о готовности к переговорам с РФ по соглашению на смену СНВ не подкрепляются никакими предметными обращениями.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, подобные пробросы американцы делают исключительно в форме мегафонной дипломатии, передаёт РИА Новости.

«Никаких предметных обращений со стороны США не было. Это, как мы понимаем, просто какие-то пропагандистские цели», – сказала Захарова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать высказывание официальных лиц в США о готовности Вашингтона к возобновлению переговоров с Москвой по соглашению, которое должно прийти на смену СНВ.

При этом она подчеркнула, что от нашей страны неизменно требуют в духе доброй воли продемонстрировать готовность к возобновлению взаимодействия с США.

«Топорная работа на публику. В принципиальном плане мы остаёмся открытыми к диалогу с США по деэскалации, поддержанию стратегической стабильности и мерам по снижению рисков, в том числе, с использованием инструментов контроля над вооружениями. Но это возможно только на основе равноправия и уважения интересов России», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.

