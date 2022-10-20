В «Роснано» предложили альтернативу ликвидации госкомпании

Оптимальным вариантом реорганизации «Роснано» могло бы стать изменение модели финансирования новых проектов через увеличение доли частного капитала. На первом этапе — в пропорции один к четырем, с учетом интересов государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании. Накануне источники РБК и «Ведомостей» сообщили, что в правительстве обсуждается возможное расформирование «Роснано» из-за убытков.

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«Наиболее целесообразным представляется изменение модели финансирования новых проектов через увеличение доли частного капитала. На первом этапе —- в пропорции 1 к 4, с учетом интересов государства. Такая модель применяется в проектах с государственным финансированием. В частности, согласно правилам финансирования инвестиционных проектов средствами Фонда национального благосостояния, они не должны превышать 25% от общего объема», — заявили в компании.

В «Роснано» считают, что ускоренная реализация всех активов исторического портфеля и отказ от новых инвестиций, как предлагает Минфин, спровоцирует «снижение поступлений от выходов из портфельных компаний и закрытие долговых обязательств», что приведет к дополнительной нагрузке на федеральный бюджет из-за необходимости выплатить более 30 млрд рублей процентных платежей.

«Во многих активах доля участия "Роснано" значительна, иногда превышает контрольную — это позволяет реализовать сценарии частичной продажи и получить дополнительный возврат средств от роста стоимости через два-четыре года», — отметили в госкомпании.

В заявлении также указано, что руководство намерено продолжить работу по снижению операционных расходов и финансовому оздоровлению корпорации при любом сценарии развития ситуации. К продаже уже подготовлены 20 компаний, в частности, активы в альтернативной энергетике, их сотрудников переведут на смежные задачи.

