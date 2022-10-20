В Южно-Китайском море обнаружили уникальное глубоководное месторождение газа

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) сообщила об обнаружении уникального глубоководного газового месторождения на шельфе в Южно-Китайском море.

Запасы месторождения «Баодао-21-1» превышают 50 млрд куб. метров, передает ТАСС. Уточняется, что оно расположено к юго-востоку от острова Хайнань, в 150 км от китайской глубоководной полупогружной плавучей платформы «Шэньхай-1».

Максимальная глубина моря в этом районе превышает 1,5 км; глубина скважины, которую CNOOC может там пробурить, составляет более 5 км. В компании отметили, что месторождений, залегающих на такой глубине, у Китая еще не было.