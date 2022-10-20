Великобритания переживает тяжелейший кризис со времён Второй мировой

Великобритания, где уже второй премьер-министр за два месяца покидает свой пост, переживает самый тяжёлый политический кризис со времён Второй мировой войны.

Об этом в своём микроблоге в Twitter написал британский историк сэр Энтони Селдон. По его мнению, нынешняя ситуация даже хуже, чем это было во время Суэцкого кризиса.

«Надо признать, что это становится крупнейшим политическим кризисом со времён Второй мировой войны, – подчеркнул историк. – Суэцкий (кризис) в 1956 году был плох, но заслуживающий доверия премьер-министр вскоре вступил в должность, и вернулось нормальное положение дел.

В 1972-1974 годах за премьером, без всякого сомнения, стоял его кабинет министров. А сейчас кто? А сейчас где?».

Как ранее писал «Эксперт», официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление Трасс о своей отставке. По её словам, такого позора Великобритания ещё не знала.

Напомним, 20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает свой пост. По её словам, она уже уведомила об этом короля Карла III. Трасс также оставляет пост лидера Консервативной партии.

Выборы нового лидера Консервативной партии и премьер-министра состоятся уже на следующей неделе. Среди вероятных кандидатов на смену Трасс называют главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, экс-главу Минфина Риши Сунака, бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, нового министра финансов Джереми Ханта и лидера Палаты общин Пенни Мордаунта.

