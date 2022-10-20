Вице-мэр Ефимов: инвестиции в экономику Москвы за 5 лет превысили 20 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал Москвы с 2017 по 2021 год составили 20,3 трлн рублей в сопоставимых ценах. Об этом сообщил 20 октября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Число новых компаний и реализуемых проектов в столице ежегодно растет на фоне развития инфраструктуры города и расширения уже действующих на его территории предприятий. Это способствует постоянному росту инвестиций в основной капитал Москвы. За пять лет – с 2017 по 2021 год – они составили 20,3 трлн рублей в сопоставимых ценах, а за 10 лет – 30,4 трлн рублей», – рассказал Владимир Ефимов.

По его оценке, росту этого показателя способствует системная и антикризисная поддержка бизнеса со стороны властей столицы. В том числе, это льготные кредиты и субсидии на развитие производств, региональные налоговые льготы, а также предоставление земли целевым назначением под масштабные инвестиционные проекты.

Кроме того, за январь-июнь этого года объем инвестиций в основной капитал столицы вырос на 4,4% и превысил 1,9 трлн рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В том числе, вложения компаний обрабатывающей промышленности в основной капитал за этот период увеличились более чем на 74% и достигли 75,9 млрд, уточнил департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «За пять лет – с 2017 по 2021 год – такие предприятия суммарно инвестировали 501,4 млрд рублей», – добавил он.

Напомним, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки промышленников на получение льготных инвестиционных кредитов. Ставку по ним в июле снизили с 9 до 3% годовых, а максимальный размер кредита увеличили с одного до трех млрд рублей. Эти средства можно направить на покупку оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также и на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.