Владельцем Softline Russia стал основатель компании Игорь Боровиков

Крупный поставщик IТ-решений Softline сообщил о завершении процедуры продажи российского бизнеса.

Как уточняется в пресс-релизе компании, владельцем Softline Russia стал ее основатель Игорь Боровиков.

«Softline завершила продажу Softline Russia первоначальному основателю Softline Игорю Боровикову. Softline Россия теперь является отдельным и независимым бизнесом группы Softline», — указывается в пресс-релизе. Подчеркивается, что компания сохраняет планы по завершении выплаты бонусов в соответствии с ранее заявленными ожиданиями, как только будет получено одобрение акционеров, собрание которых намечено на 25 октября.

Сообщается, что в российском периметре будет сформирован новый совет директоров из восьми человек. Генеральным директором группы компаний Softline останется Владимир Лавров, финансовым директором — Артем Тараканов.

«Выделение российского бизнеса было реализовано с целью оптимизации стратегии роста компании в России, что позволит группе компаний сфокусироваться на отечественном и дружественных рынках и развивать собственные решения, а также иметь возможность в будущем установить справедливую стоимость ценных бумаг компании на Московской фондовой бирже», — подчеркивается в материале.

Ранее Softline официально объявила о намерении приступить к отделению российского бизнеса, о котором сообщалось в июле. Международная компания получит название Softline Global; позже она сзменит и название, и бренд, сохранив при этом публичный статус на Лондонской бирже.

Как отметил Игорь Боровиков, выделение Softline Russia позволит реализовать потенциал компании в текущих геополитических условиях. «Проведенные изменения открывают широкие перспективы развития компании за счет расширения партнерства с отечественными вендорами, усиления собственных сервисов, органического роста и приобретения новых компаний. Одним из важнейших моих приоритетов, а также приоритетов независимого совета директоров и руководителей Группы компаний Softline останется соблюдение интересов всех лиц, включая миноритарных акционеров, многие из которых являются сотрудниками компании», — приводятся в пресс-релизе слова топ-менеджера.

В прошлом году Softline стала первой из списка крупнейших IT-компаний России, вышедшей на IPO. По итогам 2020 финансового года ее оборот вырос на 8,9%, составив $1,8 млрд. В том же году компания заняла первое место в рейтинге TAdviser крупнейших поставщиков IT-решений для отечественной промышленности с объемом выручки 13 млрд руб.ё