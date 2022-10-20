Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Документ опубликован на портале правовых документов.

Поясняется, что решение принято президентом «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры» федеральных ведомств.

Функции Ростуризма будут переданы Минэкономразвития, отмечается в указе.

Федеральное агентство по туризму было создано в 2004 году. Ростуризм занимался осуществлением надзора над аккредитованными организациями по классификации отелей, горнолыжных курортов и пляжей, а также контролировал деятельность туроператоров и объединений туроператоров в сфере выездного туризма. С февраля 2019 года ведомство возглавляла Зарина Догузова.