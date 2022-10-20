Все для победы: бизнес поможет властям обеспечить армию

Глава российского правительства Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами, одной из тем которого стала реализация поручений президента, данных на заседании Совета безопасности.

Статья по теме: Эксперт: «Экономику — на военные рельсы»

Важнейшей задачей в данном контексте, как подчеркнул в своем выступлении премьер, является повышение устойчивости работы экономики и промышленности.

Премьер поставил задачу

«Федеральные министерства и ведомства, региональные власти должны чётко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей наших Вооружённых сил», — заявил Михаил Мишустин. Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина создается Координационный совет, который станет оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям, в том числе по поставкам оборудования и техники для наших военных, проведению строительных работ, предоставлению транспорта.

«Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции и для этого в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса. Активно привлекать предпринимательское сообщество. Только совместными усилиями мы обеспечим эффективное достижение целей, которые стоят перед нашей страной. Особенно важно, чтобы у тех, кто защищает национальные интересы, было всё, что им нужно, включая обеспечение экипировкой, снаряжением, медицинской помощью, лекарствами, питанием и, конечно, соответствующими бытовыми условиями», — приводит официальный сайт правительства слова главы российского кабмина.

Михаил Мишустин — эффективный управленец в гражданской сфере, и решение президента о назначении его руководителем координационного совета для обеспечения нужд спецоперации вполне логично, отметил в комментарии «Эксперту» Никита Донцов, политолог, руководитель коммуникационной группы «Влияние». По его мнению, для наших предприятий не проблема сшить военную форму, спальные мешки, изготовить бронежилеты и прочее снаряжение для армии. Проблема в резком росте необходимых объёмов в сжатые временные сроки.

Привлекать частный бизнес к решению государственных задач необходимо, но важно делать это на интересных коммерческих условиях, указал политолог. Такой подход решит сразу несколько задач: обеспечит поддержку малого и среднего предпринимательства, занятость населения, создаст рабочие места, повысит экономическую активность. Но главное — благодаря ему удастся обеспечить войска всем необходимым.

Для этого существуют уже готовые решения: электронные торги, госзакупки. Хотя в сегодняшних условиях, как полагает Никита Донцов, следовало бы упростить процедуры. Это необходимо, чтобы не затягивать исполнение заказов и максимально сократить все сроки, а также усилить ответственность заказчиков и исполнителей. Воровство, коррупция и халатность при исполнении госзаказа в военное время должны жестко наказываться. Надо обеспечить необходимый уровень дисциплины, адекватный сложной ситуации.

Бизнес подключается к решению

Между тем, значительная часть государственных закупок в России сейчас проводится по 44-ФЗ, который уже неоднократно подвергался критике как со стороны участников рынка, так и из уст представителей экспертного сообщества. Возможно, сейчас в силу поставленных для успешного завершения специальной военной операции перед отечественной экономикой задач пришло время кардинально его реформировать.

«Ежегодно в 44-ФЗ вносится около десяти различных поправок. Правила постоянно уточняются, но закон проще для участников госзакупок не становится. В спокойное время многие критиковали эти законы. Однако с ними можно было смириться, так как была понятна основная цель — исключение злоупотреблений. Но сейчас, когда требуется мобилизация экономики, приоритетом становится гибкость при принятии решений и повышение темпов выполнения работ. Ситуация такая, что ущерб от коррупции при размещении госзаказа может быть даже меньше, чем потери от его несвоевременного исполнения», — заявил «Эксперту» руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий», действительный государственный советник РФ 3 класса Алексей Рогозин.

Впрочем, это вовсе не означает, что стоит отменить все правила и закрывать глаза на нарушения, добавил он. «Но надо начать активный диалог о том, какой временный порядок организации закупочных процедур поможет государству и госкомпаниям наиболее эффективно решать поставленные задачи. Технически это может быть решено очень быстро. Снижение бюрократических барьеров и ускорение процессов должно стать одним из приоритетов государственной политики», — констатировал Алексей Рогозин.

Частный бизнес имеет возможность быстро перестраиваться под потребности государства или рынка, прокомментировал «Эксперту» ситуацию глава совета ТПП РФ по промышленно-финансовой и инвестполитике Владимир Гамза. Но системно бизнес это делает только тогда, когда есть значительные объемы потребительского спроса хотя бы в среднесрочной перспективе.

«В целях оперативного и активного вовлечения бизнеса в обеспечение потребностей СВО государство должно пойти на широкое использование офсетных контрактов со сроком гарантированных закупок товаров, работ и услуг не менее трех лет независимо от хода спецоперации», — уверен эксперт.

«Многие компании “Деловой России” с самого начала частичной мобилизации оказывают поддержку мобилизованным и их семьям, а также перестраивают производство в ответ на вызовы времени. Готовность бизнеса брать на себя повышенную ответственность за обеспечение социально-экономического развития страны закреплена в Декларации солидарной ответственности российского бизнеса, которую крупнейшие деловые объединения подписали в понедельник и к которой может присоединиться любой предприниматель», — рассказали «Эксперту» в пресс-службе организации.

В региональных отделениях «Деловой России» уже есть предприятия, которые запустили новые производства, отметили в организации. Например, в Курске на базе предприятия, которое шьет постельное белье и текстиль для отелей, открыли производство спальных мешков и сумок для аптечек. Аналогичный пример в Курганской области — швейная фабрика в сотрудничестве с другими предприятиями региона изготавливает спальники, балаклавы, аптечки, маскировочные халаты.

Впрочем, подчеркнули в организации, есть и проблемы. Многие предприниматели готовы перестроить производство под существующие потребности, однако пока не у всех есть понимание, какая именно продукция необходима.