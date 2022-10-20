Взрывается гигантский пузырь на рынках

Этот год на фондовом рынке США уже стал историческим по целому ряду параметров, которые могут вызвать положительные эмоции только у медведей. Так, падение индексов было не только глубоким, но и очень интенсивным.

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По формальным признакам S&P 500 давно находится на медвежьем рынке, потеряв более 20% от пика – сейчас он на 23,3% ниже. Но важнее то, что он продемонстрировал, согласно расчетам LPL Financial, положительную дневную доходность только в 43,5% случаях с начала года.

Число кажется естественным для падающего года, но на деле более низкий процент растущих дней в прошлый раз был показан S&P 500 в далеком 1974 году. Тогда индекс снизился на 30%.

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«Обычно такие годы заканчиваются ниже ватерлинии, — написал в среду аналитик LPL Financial Джордж Смит. – Только в 1982 году удалось добиться положительной доходности после схожего количества дней роста. <…> хорошая новость состоит в том, что следующий год, как правило, приносит прибыль намного выше средней, со средней и медианной доходностью 12% и 17% соответственно».

Но последняя новость не так хороша, как кажется. Она просто почти ни о чем. Сам же аналитик отметил небольшой размер выборки и широчайший диапазон доходности на следующий год: от -29,7% до 44,1%.

Падают акции в этом году очень синхронно. Реализованная трехмесячная корреляция между отдельными компонентами S&P 500 находится на самом высоком уровне с июля 2020 года. Большую часть 2021 года коэффициент корреляции акций находился в районе 0,2-0,3 (показатель на уровне 1 говорит о том, что все бумаги движутся абсолютно синхронно). Сейчас он уже близок к 0,6.

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В прошлый раз коэффициент преодолевал эту отметку снизу вверх в первые дни пандемии, когда все акции стремительно рухнули, прежде чем после беспрецедентного ослабления денежно-кредитной политики ФРС началось всеобщее ралли. Такая синхронность обессмысливает выбор отдельных бумаг.

Так что непростая задача инвесторов, подбирающих отдельные перспективные акции в свои портфели – какими бы критериями они не пользовались – еще более усложнилась. Впрочем, возможно, кому-то синхронность движения компонентов индекса широкого рынка и поможет, уменьшив отставание активно управляемого портфеля от бенчмарка.

Но падают в этом году и облигации, что больно бьет по инвесторам, ориентирующимся на определенное распределение активов. Например, предпочитающих знаменитый портфель 60/40 (60% акций на 40% облигаций).

Модель Bloomberg, отслеживающая его, показала снижение с начала года на 20% – это лишь немного не дотягивает до ситуации 2008-го. BofA и вовсе утверждает, что годовая доходность подобных портфелей на международном уровне в 2022 году стала наихудшей за 100 лет.

Даже включение в портфели товаров и кеша не сильно помогает. По расчетам BofA, доходность распределения 25/25/25/25 (равные доли денежных средств, товаров, акций и облигаций) составила 11,9%. Это худший результат с 2008 года.

Трехмесячные скользящие корреляции акций и облигаций подскочили до 23-летнего максимума в 45%, по сравнению со средним значением за 10 лет в минус 25%, подсчитали аналитики Credit Suisse Мэнди Сюй и Фрэнка Поэрио.

Недавно эти классы активов показали 11 дней подряд движения вместе – полоса, невиданная с 1997 года.

И все же это довольно естественно для текущей рыночной ситуации. Взрывается гигантский пузырь на рынках, и о том, что в этом огне может и не оказаться брода, некоторые предупреждали еще в прошлом году. Например, сооснователь Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co Джереми Грэнтэм утверждал, что падение акций и облигаций при сдувании пузыря будет почти синхронным.

«Этот год был не чем иным, как катастрофой, которую предвидели комментаторы, осознавшие, что глупо хеджировать один переоцененный актив другим переоцененным активом и ожидать удовлетворительного результата, — говорил вчера Bloomberg директор по исследованиям Leuthold Скотт Опсал. – С другой стороны, акции и облигации в этом году значительно улучшили свою ожидаемую доходность, и 60/40 могут восстать из пепла».