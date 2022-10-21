Акции дня: бумаги металлургов продолжают пост

Акции российских металлургических компаний росли лучше рынка по итогам сессии в пятницу, 21 октября. За день подорожали бумаги ММК (+2,96% до 28,87 рублей за штуку), НЛМК (+5,01% до 93,88 рублей за штуку), «Северстали» (+5,18% до 772,2 рубля за штуку).

«Вышли в уверенный плюс бумаги сталеваров: более 3% прибавляют «Северсталь», ММК и НЛМК. Видя неплохие операционные результаты компаний по продажам и производству стальной продукции, участники рынка на фоне сильной перепроданности с легкостью пересматривают оценки сталеваров, рассчитывая на более высокую рентабельность, чем предполагалось ранее. Однако, скорее всего, импульс все-таки будет непродолжительным, учитывая все еще крепкий рубль, санкции, проблемы с логистикой, дисконты при продаже продукции и невысокие внутренние цены», - отметили аналитики «БКС Инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,90% до 2043,71 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,87% до 1050,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:34 мск составила 93,19 долларов за баррель (-0,88%). Российская валюта укреплялась – 61,5 руб. за доллар.