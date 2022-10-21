Аналитики рассказали, в каких городах РФ сильнее всего подорожала аренда квартир

В третьем квартале 2022 года средняя ставка платы за аренду квартиры в России увеличилась на 15%, сейчас она составляет 23 тыс. руб.

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Авито Недвижимость».

Сообщается, что сильнее всего цены выросли в Ростове-на-Дону, где аренда подорожала более чем на четверть (27,8%), достигнув тех самых 23 тыс. руб. в месяц. На втором месте по темпам прироста находится Москва (+22,6%, до 65 тыс. руб. в месяц), далее следуют Саратов (+15,4%, 15 тыс. руб.), Казань (+15%, 23 тыс. руб.) и Иркутск (+13,6%, 25 тыс. руб.). В Санкт-Петербурге квартиру можно снять за 30 тыс. руб., в Краснодаре и Нижнем Новгороде — за 20 тыс., в Самаре — за 18 тыс. (прирост во всех четырех городах составил 11,1%), следует из материала.

Снижение средней ставки долгосрочной аренды среди городов с активными рынками аренды наблюдается лишь в Севастополе, где аренда подешевела на 5,3% за квартал, до 27 тыс. руб., отмечают исследователи.

Специалисты также указывают на активизацию спроса на долгосрочный наем — в среднем по России он вырос за квартал почти вдвое, приблизившись к показателям 2021 года. Уточняется, что рост зафиксирован на фоне сильного спада во втором квартале текущего года.

Наиболее востребованными стали однокомнатные квартиры (54% спроса), затем идут «двушки» (29%), студии (11%) и трехкомнатные квартиры (6%).

В сентябре в «Авито недвижимости» сообщали, что спрос на долгосрочную аренду жилья в Москве за последние полгода вырос более чем в два раза. Заметнее всего — почти в три раза — вырос спрос на квартиры от четырех комнат и больше.