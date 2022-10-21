«ЧВК Вагнера» является одной из основных сил СВО, уверены участники опроса

Опрошенные пользователи социальной сети «ВКонтакте» выразили доверие бойцам «ЧВК Вагнера».

В паблике «ЧВК Вагнера — военное обозрение» состоялся опрос, посвященный отношению участников сообщества к привлечению российских добровольцев легендарного подразделения к специальной военной операции.

Большинство респондентов (91,89%) положительно относятся к этому формированию. Они согласны с утверждением, что «ЧВК Вагнера» — это подразделение профессионалов, выполняющих доверенные им задачи в интересах России.

В комментариях к опросу пользователи поблагодарили бойцов за их участие в боевых действиях.

«Не отступают и прут вперед одни «вагнеровцы». Как сказал Пригожин: кто учился всю жизнь воевать - драпают, а кто не учился этому — стоят до конца», — пишет один из пользователей.

Также они многие обратили внимание на экипировку и оснащение «вагнеровцев». По мнению пользователей, в этой структуре командование действительно ценит жизнь каждого бойца.

Известно, что основные силы «ЧВК Вагнера» сейчас сосредоточены в Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои за город. Украинская группировка в несколько раз превосходит «вагнеровцев» по численности, однако сейчас ВСУ вынуждены растянуть свои силы по длинной линии фронта и отражать единовременные атаки «Окрестра». Эта тактика позволяет «музыкантам» сковывать украинские подразделения на всей территории проведения СВО.

Также бойцы создают многослойную линию оборонительных рубежей в Луганской агломерации, чтобы сдержать контрнаступление противника на российские территории.