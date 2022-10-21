Денежная база за неделю выросла еще на 173,6 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 14 октября составил 15 трлн 619,6 млрд рублей. За неделю показатель увеличился на 173,6 млрд рублей (1,12%), а за месяц — на 955 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

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По данным на 7 октября объем денежной базы составлял 15 трлн 446 млрд рублей (+180,6 млрд рублей за неделю), месяцем ранее, 16 сентября, он был на уровне 14 трлн 664,3 млрд рублей. Абсолютного рекорда этот показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

