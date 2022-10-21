Долговая нагрузка на россиян снизилась впервые за семь лет

Сокращение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам привело к уменьшению долговой нагрузки домохозяйств впервые за семь лет. Во втором квартале текущего года показатель снизился на 0,2%, до 11,4%, а общее количество банковских заемщиков сократилось с 42,4 до 42,1 млн человек, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ, основанном на данных крупнейших бюро кредитных историй.

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«В II квартале 2022 г. на фоне ужесточения банками стандартов кредитования и снижения спроса на кредиты число банковских заемщиков сократилось с 42,4 до 42,1 млн человек. Снижение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам привело к снижению долговой нагрузки граждан на макроуровне. Если на 1 января 2022 г. на платежи по всем кредитам направлялось 11,6% располагаемых доходов населения, то на 1 июля уже 11,4%», — сообщили в ЦБ.

При этом регулятор отметил повышенный спрос на кредитные карты. Число заемщиков по ним за апрель-июнь выросло с 8,3 до 8,7 млн человек, а долговая нагрузка увеличилась до 2,7%.

В среднем на каждого российского заемщика, получившего необеспеченный потребительский кредит во втором квартале, уже приходилось по 1,55 действующего кредита, годом ранее этот показатель был немного меньше (1,48). Средний размер задолженности, приходящейся на одного заемщика, снизился до 730 тыс. рублей (-12% за квартал).

В ЦБ также отметили продолжающееся увеличение размера новых ипотечных кредитов. Средняя величина задолженности, приходящейся на одного ипотечника, достигла 3,3 млн руб. (+35% к II кварталу 2021 г.).

«С начала года незначительно увеличилась доля заемщиков, имеющих просрочку более 90 дней как по ипотечным кредитам, так и по кредитам наличными: на 1 июля 2022 г. – 0,74 и 15,2% соответственно. В ипотеке количество таких заемщиков составило 70,1 тыс. человек, по кредитам наличными – 3,76 млн человек», — добавили в ЦБ.

