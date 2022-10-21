En+ Group открыла новые заправки для электрокаров на пути к Байкалу

Российская энергометаллургическая компания En+ Group открыла три новые заправочные станции для электрических автомобилей по дороге на Байкал. Сеть быстрых электрозаправок от En+ в Иркутской области выросла до 13.

Новые заправки располагаются в поселке Усть-Ордынский, в селах Баяндай и Еланцы. Также в тестовом режиме заработала ЭЗС в городе Шелехов. На каждой заправке могут обслуживаться одновременно по два автомобиля, причем в режиме быстрой зарядки. Мощность Усть-Ордынской ЭЗС составляет 50 кВт, двух других – 100 кВт. Так, например, для заполнения на 80% аккумулятора Nissan Leaf — самого популярного электрокара в регионе — потребуется около 20 минут.

Как отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков, компания обладает всеми возможностями для надежного и бесперебойного электроснабжения объектов зарядной инфраструктуры. Более того, станции еще и максимально экологичны - потребление на них покрывается за счет выработки зеленой электроэнергии ГЭС компании.

Интересно, что заряжаться на новых станциях не только экологично, но и выгодно: траты на заправку электромобиля по пути на байкальский остров Ольхон составят порядка 650-700 рублей. Это более, чем в два раза ниже стоимости затраченного на этот же путь бензина.

До конца 2022 года холдинг намерен запустить в работе еще 5 ЭЗС: в иркутском микрорайоне Ново-Ленино, вблизи федеральных трасс в Черемховском и Усольском районах, а также в Тулуне и в Братске. Кроме того, первую станцию энергохолдинга планируют открыть и в аэропорту Красноярска.

Помимо развития сети зарядных станций компания промышленника Олега Дерипаски также пополняет собственный автопарк экологичными автомобилями отечественного производства. Ранее сообщалось, что компания приобрела электробусы «Газель» линейки E-NN, чтобы доставлять оперативный персонал на энергетические предприятия.

Добавим, что En+ уделяет значительное внимание сохранению и самого озера Байкал. На протяжении последних четырех лет ученые выявляют причины его загрязнения, оценивают антропогенную нагрузку и то, как на озеро влияют климатические изменения. Ежегодно волонтеры Иркутской области и Бурятии участвуют в акциях по уборке берегов озера, сдавая на переработку бумагу, пластик и другой мусор.

В мае этого года появилась ассоциация «Байкал без пластика», в которую вошли крупные представители бизнеса. В сжатые сроки она опубликовала дорожную карту: список из 11 главнейших эко-проблем озера и пути их решения. В частности, в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории планируется запретить использовать одноразовые пакеты и пластиковую посуду. Соответствующий проект закона уже внесен в Государственную думу.