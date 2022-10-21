«Зеленые» планы Европы рушатся из-за перехода на сжиженный газ

Европа импортирует в этом году рекордные объемы сжиженного газа (СПГ), надеясь заменить им трубный газ из России. Бьет в этом году Европа все рекорды и по деньгам, заплаченным за этот газ. Кроме этого, Брюсселю и европейским правительствам приходится тратить десятки миллиардов евро на поддержку населения и бизнеса, а также спасать многомиллиардными кредитами попавшие в тяжелое положение энергетические и коммунальные компании.

Все эти огромные деньги Еврокомиссии (ЕК) приходится брать из других статей бюджета Евросоюза, включая, естественно, и фонды, средства которых должны идти на замену ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии.

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Между тем, в мае, когда европейцы еще получали миллиарды кубов российского газа по газопроводу «Северный поток 1», они даже удвоили сумму, выделяемую на переход к «чистой» энергетике по программе REPowerEU Plan. В основе плана набор мер, направленных на быстрый отказ от российских ископаемых видов топлива и такой же быстрый переход на возобновляемые источники энергии. Однако сейчас, через полгода после принятия программы, очевидно, что без изменений в ней не обойтись как по срокам, так и по деньгам.

Отказ от российских нефти, газа и угля потребует дополнительных инвестиций в 2022-27 гг. в размере 210 млрд евро, сообщает Oil Price. Сейчас импорт ископаемых видов топлива обходится европейским налогоплательщикам, по данным ЕК, почти в 100 млрд евро в год. При этом не стоит забывать и о многих миллиардах, необходимых на развитие солнечной и ветровой энергетики.

У Брюсселя очевидное раздвоение если не личности, то, как минимум, зрения: в ЕК продолжают говорить об ускорении перехода к возобновляемым источникам энергии и одновременно наращивают закупки СПГ, тратя на него десятки миллиардов евро. Очевидно и то, что со временем эти расходы за счет увеличения цен на газ еще больше вырастут. Причем, не через несколько месяцев, а уже в этом квартале благодаря сезонному росту потребления энергии и началу отопительного сезона.

Спрос на СПГ в Европе в январе-августе этого года вырос, по данным Международного энергетического агентства (IEA), на 65% по сравнению с тем же периодом времени 2021 года. В Азии, которая в этом неожиданно получила богатого конкурента в виде Европы, спрос на сжиженный газ из-за высоких цен на него, теплой погоды и локдаунов в Китае снизился на 7%.

В июне ЕС впервые импортировал больше СПГ из Америки, чем получил газа из России по газопроводам.

В сентябре, по данным Refinitiv Eikon, 70% американского газового экспорта ушли в Европу, что на 7% больше, чем в августе.

За СПГ Европе в буквальном смысле этого слова приходится платить дорогую цену. В этом году расходы на импорт СПГ в Европе могут составить 93 млрд евро, т.е. вдвое больше, чем в 2019 году, и втрое – чем в прошлом году. Цена на газ сейчас прилично снизились, но даже с учетом этого все равно остаются настолько высоки, что сотни предприятий в энергоемких отраслях вынуждены прекращать работу или даже закрываться. Европейские власти при этом регулярно напоминают населению о необходимости экономить газ и электроэнергию, чтобы избежать нормирования и отключений зимой.

Конечно, рынку несколько помогло падение спроса, вызванное очень высокими ценами на газ, но это то, что принято называть пирровой победой, потому что в долгосрочной перспективе ценой успеха вполне может стать деиндустриализация всего континента.

