«Газпром» разместит локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2023 году

Холдинг «Газпром» разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2023 году, номинированных в евро

Как говорится в сообщении компании «Газпром капитал», опубликованном на ее сайте, газовый гигант может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая. В качестве даты начала размещения указано 24 октября; дата окончания — 8 ноября либо дата размещения последней облигации.

Оплата «замещающих» облигаций будет производиться евробондами-2023, выпущенными Gaz Capital S.A., права на которые учитываются российскими депозитариями. Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2023 году на 1 млрд евро, ставка купона по ним — 3,125%.

В прошлом месяце «Газпром» в рамках аналогичной сделки заместил часть выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году, обмену также подлежали еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями. После этого холдинг сообщил о замещении части номинированного в британских фунтах выпуска с погашением в 2024-м.

